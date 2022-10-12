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Общество
12 октября 2022  20:40

Шесть детских домов Санкт-Петербурга получили фрукты, подаренные Путину Рахмоном

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Экзотические фрукты, которые Президент Таджикистана Эмомали Рахмон привез в подарок на 70-летие российского коллеги Владимира Путина, были переданы шести детским домам Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь управляющего делами российского Президента Елена Крылова рассказала, что для того, чтобы передать подарок центрам содействия семейному воспитанию, понадобилось шесть грузовиков. Соответствующее поручение дал глава государства.  

7 октября, в день 70-летия Путина, в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом прошел неформальный саммит СНГ. Тогда была опубликована фотография, где президенты стоят на фоне горы арбузов, а Президент Беларуси Александр Лукашенко приготовил в подарок на юбилей российскому коллеге Владимиру Путину трактор.

 

 

#Владимир Путин
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