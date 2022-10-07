Будем с Путиным сеять хлеб: Лукашенко рассказал, что подарит Президенту России на юбилей

Президент Беларуси Александр Лукашенко приготовил в подарок на юбилей российскому коллеге Владимиру Путину трактор. Фотографию сертификата опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«А вот и подарок!» — было указано в публикации.

«Трактор. Такой, на котором я работаю, — "Беларус". Самый лучший, ручной сборки», — рассказал журналистам по прибытии на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге Лукашенко.

На вопрос журналистов «Со всеми насадками?» — белорусский лидер заявил: «Я ему предложил одну насадку —это навесное устройство, сеялку. Будем сеять хлеб, может еще что-то. Вырастим и Дуде, и Моравецкому, и Европе там, чтобы не голодали, не воровали у Украины хлеб, а везли бедным странам».

Кроме того, в телеграм-канале была опубликована фотография, где лидеры разных стран СНГ и Владимир Путин стоят на фоне горы арбузов. Также отмечается, что Президент Таджикистана привез на саммит дыни.

7 октября российский лидер отмечает 70-летний юбилей. Ранее главу российского государства также поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов.