Шестеро детей уже получили травмы, катаясь на ватрушках в Татарстане

В Татарстане шесть детей уже получили травмы, катаясь на ватрушках. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заведующий отделением травматологии Детской республиканской клинической больницы Руслан Хасанов.

Медик отметил, что катание на ватрушках – весьма опасный вид зимнего отдыха, особенно для детей. Тюбинг может разгоняться до 50 км/час, а при столкновении с препятствием или другими катающимся можно получить серьезные травмы.

«Самые беззащитные места во время катания на ватрушках становятся нижние конечности и голова. Ватрушку может развернуть так, что можно удариться головой об дерево, жесткие сугробы. И это ничем хорошим не заканчивается. Каждый год фиксируются даже летальные исходы», – рассказал Хасанов.

Чтобы обезопасить своего ребенка, прежде всего, родителям нужно выбрать для катания на тюбинге специальное место. Поверхность должна быть огорожена специальными бортами, ровной и без каких-либо препятствий.

«К сожалению, специальных мест для катания на ватрушках в Казани нет. Там должны быть сотрудники для определения очереди. Они должны наблюдать за теми, кто скатился, и контролировать тех, кто еще собирается. К тому же сама трасса должны быть оборудована для катания», – отметил травматолог.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Тем не менее медик советует вовсе отказаться от катания на ватрушках или использовать их как санки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что травмы, которые можно получить после катания на ватрушках можно сравнить с травмами во время ДТП. Это и открытые переломы, и тяжелые травмы головы, бывали случаи, когда людей привозили в состоянии комы.