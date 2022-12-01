Медики РТ о ватрушках: «Катаясь на тюбингах, можно получить травмы, как в ДТП»

Катаясь на ватрушках можно получить тяжелые травмы, сравнимые с увечьями в ДТП. Связано это с тем, что тюбинги могут разгоняться до 50 км/ч. От этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил травматолог-ортопед городской клинической больницы №7 Казани Булат Зиатдинов.

«Однажды был случай, когда в парке Горького молодой человек скатился на ватрушке и врезался в дерево. Он получил тяжелые травмы. Стоит отметить, что в некоторых случаях характер травм после катания на ватрушках может сравниться с травмами после ДТП», – отметил Зиатдинов.

Чтобы избежать несчастного случая, для катания на ватрушках медик посоветовал выбирать специальные места с ровной поверхностью и без препятствий.