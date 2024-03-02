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Происшествия 2 марта 2024 11:24

Шесть человек обратились к медикам после ЧП на Пискаревском проспекте в Петербурге

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Шесть человек обратились к медикам после ЧП на Пискаревском проспекте в Петербурге, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, из-за стресса госпитализация потребовалась 92-летней жительнице пострадавшего дома.

Ранее мы сообщали, что предположительно БПЛА врезался в дом №161 на Пискаревском проспекте. В результате удара пострадало остекление нескольких балконов. Жителей квартир, пострадавших в результате возможного падения беспилотника, эвакуировали.

#беспилотник #Санкт-Петербург
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