Эвакуировали жителей квартир, пострадавших из-за возможного падения БПЛА в Петербурге

Жителей квартир, пострадавших в результате возможного падения беспилотника, эвакуировали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Петербурга Александр Беглов.

На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств.

«Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Одна из приоритетных задач оперативного штаба – оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям», – написал Беглов.

Напомним, предположительно БПЛА врезался в дом №161 на Пискаревском проспекте. В результате удара пострадало остекление нескольких балконов.