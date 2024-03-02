Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Эвакуировали жителей квартир, пострадавших из-за возможного падения БПЛА в Петербурге
Жителей квартир, пострадавших в результате возможного падения беспилотника, эвакуировали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Петербурга Александр Беглов.
На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств.
«Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Одна из приоритетных задач оперативного штаба – оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям», – написал Беглов.
Напомним, предположительно БПЛА врезался в дом №161 на Пискаревском проспекте. В результате удара пострадало остекление нескольких балконов.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников