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Сервис по бесплатной доставке в больницы пожилых сельчан расширят в Татарстане
Сервис по бесплатной доставке в медицинские учреждения лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, расширят в Татарстане. Проект постановления Кабинета Министров РТ пока проходит антикоррупционную экспертизу.
Ранее срочная социальная услуга по доставке в медучреждения предоставлялась пожилым сельчанам для прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, дополнительного медицинского обследования по итогам диспансеризации, диспансерного наблюдения, скринингового обследования и вакцинации, а также для оказания паллиативной медицинской помощи.
Теперь пожилым жителям села предполагается предоставить возможность бесплатной доставки в больницы для плановых госпитализаций и в случае «обращений по заболеванию».
Сама программа по доставке пожилых сельчан в медицинские учреждения и социальные организации, а живущих на селе инвалидов — в социальные организации будет продлена на 2025–2027 годы.
По информации Минтруда РТ, за 2024 год в медучреждения благодаря этой инициативе были доставлены 59 998 живущих на селе пожилых татарстанцев (в том числе 45 953 — для диспансеризации).
Программа была запущена в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Она соответствует целям нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
С начала 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер — от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На связанные с этими нацпроектами мероприятия будет направлено 44,2 млрд рублей.
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