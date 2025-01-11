Сервис по бесплатной доставке в больницы пожилых сельчан расширят в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сервис по бесплатной доставке в медицинские учреждения лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, расширят в Татарстане. Проект постановления Кабинета Министров РТ пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Ранее срочная социальная услуга по доставке в медучреждения предоставлялась пожилым сельчанам для прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, дополнительного медицинского обследования по итогам диспансеризации, диспансерного наблюдения, скринингового обследования и вакцинации, а также для оказания паллиативной медицинской помощи.

Теперь пожилым жителям села предполагается предоставить возможность бесплатной доставки в больницы для плановых госпитализаций и в случае «обращений по заболеванию».

Сама программа по доставке пожилых сельчан в медицинские учреждения и социальные организации, а живущих на селе инвалидов — в социальные организации будет продлена на 2025–2027 годы.

По информации Минтруда РТ, за 2024 год в медучреждения благодаря этой инициативе были доставлены 59 998 живущих на селе пожилых татарстанцев (в том числе 45 953 — для диспансеризации).

Программа была запущена в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Она соответствует целям нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

С начала 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер — от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На связанные с этими нацпроектами мероприятия будет направлено 44,2 млрд рублей.