В следующем году диспансеризацию должны будут пройти 1,4 млн татарстанцев

В следующем году в планах охватить диспансеризацией еще большее число жителей Татарстана по сравнению с 2024 годом. Об этом в прямом эфире рассказал министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.

В этом году планировалось охватить диспансеризацией 1 млн 250 тысяч татарстанцев, и практически все запланированные осмотры уже завершены.

«Тенденция такова, что с каждым годом идет увеличение объема охвата населения диспансеризацией. В 2023 году это было 880 тысяч, на 480 тысяч увеличился объем на 2024 год. Еще на 180 тысяч в плюсе будет объем на 2025 год. По моему мнению, это абсолютно правильная тенденция, чем больше мы будем охватывать населения профилактическими осмотрами, в частности диспансеризацией, это большой задел на ближайшие годы, что люди у нас будут жить 10-15 лет без всяких катастроф», – отметил министр.

Марсель Миннуллин подчеркнул, что помимо прохождения диспансеризации важно вести здоровый образ жизни.