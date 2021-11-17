«Сертификат через МФЦ за минуту»: у татарстанцев появился еще один способ получить QR-код

В многофункциональных центрах Татарстана появилась новая услуга по распечатке сертификатов с QR-кодом о вакцинации от Covid-19 без регистрации на портале Госуслуг России. Как татарстанцы смогут воспользоваться этой услугой, на брифинге рассказала директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

У татарстанцев появился еще один способ получения матричного кода. И в этом случае регистрироваться на портале Госуслуг России и подтверждать свою учетную запись не нужно

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Упрощенный вариант получения сертификата удобен для тех, кто не имеет интернета

Теперь у татарстанцев появился еще один способ получения матричного кода. И в этом случае регистрироваться на портале Госуслуг России и подтверждать свою учетную запись не нужно, сказала директор МФЦ в РТ.

«Сейчас у сотрудников МФЦ есть доступ к специальному сервису, разработанному Минцифры РФ. В нем формируются бумажные версии сертификата. Конечно, для обычных граждан данный сервис недоступен», – сказала Музафарова.

Спикер уточнила, что бумажный сертификат, распечатанный в МФЦ, не содержит медицинских данных, но имеет такой же статус и срок действия, как электронный. «В нем содержится срок действия сертификата, фамилия, имя, отчество и паспортные данные. Тем, кто ранее распечатал сертификат в МФЦ из личного кабинета на портале, приходить за ним снова не нужно», – пояснила она.

По словам директора МФЦ, чтобы получить услугу по распечатке QR-кода без регистрации на портале, необходимо предъявить паспорт. «А СНИЛС и ОМС – при наличии. Бывают случаи, когда по СНИЛСу можно быстрее найти сертификат. Этот сервис очень удобен для людей, у которых нет интернета или кнопочные телефоны», – добавила она.

Ленара Музафарова: «Чтобы получить услугу по распечатке QR-кода без регистрации на портале, необходимо предъявить паспорт. А СНИЛС и ОМС – при наличии» Фото: tatarstan.ru

Кроме того, обратиться за услугой может представитель заявителя или его доверенное лицо. В этом случае необходима доверенность в простой письменной форме. «Нотариально заверять такую доверенность не нужно. В ней указываются паспортные данные, фамилия, имя, отчество и кому человек доверяет получить сертификат. К примеру, староста студенческой группы может собрать письменные доверенности, прийти в МФЦ и получить за всю группу сертификаты. Сертификаты распечатываются не только вакцинированным, но и переболевшим», – отметила спикер.

«А для создания учетной записи на портале Госуслуг нужно приходить лично, никакая нотариально заверенная доверенность по законодательству не дает возможности, например, родственникам пожилого человека обратиться за такой услугой», – продолжила она.

Возможность получить сертификат через портал Госуслуг РФ останется

Ленара Музафарова подчеркнула, что новая услуга заработала 16 ноября, и уже в первый день работы сервиса было распечатано 5514 сертификатов.

«Мы этому ресурсу очень рады, потому что подтверждение учетной записи при хорошем раскладе занимает от 10 минут до часа. Люди сами пытаются создать на портале личный кабинет, при этом ошибаются, а в результате создается несколько учетных записей. Как только появилась вторая учетная запись, зайти в личный кабинет возможности нет. Что и происходило – жители приходили к нам, чтобы мы убрали лишние записи и создали одну учетную запись», – заметила она.

Возможность получить сертификат через портал Госуслуг РФ тоже сохраняется Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Директор МФЦ рассказала, что распечатка сертификатов из этого сервиса происходит буквально за минуту. «Все МФЦ субъектов РФ к этому сервису подключились. Вчера мы его испытали. Надеемся, что произойдет спад очередей, потому что увеличится скорость выдачи сертификатов. А очереди наблюдаются в МФЦ из-за того, что большое количество заявителей приходит за ЕСИА. И мы занимаемся этим посетителем час. За час можем обслужить человек тридцать», – заявила она.

При этом Музафарова обратила внимание на то, что если медицинское учреждение не ввело данные о вакцинации, то на сервисе их тоже нет. Тогда получить сертификат невозможно. «Это не вина МФЦ», – заключила она.

Новая услуга реализована в МФЦ в соответствии с постановлением Правительства России от 3 ноября этого года. Возможность получить сертификат через портал Госуслуг РФ тоже сохраняется.

Татарстан стал одним из немногих регионов, где распечатывать сертификаты о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании в МФЦ начали практически одновременно с масштабным применением QR-кодов. Но сделать это можно было только при наличии у заявителя подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Методика предоставления медотводов через МФЦ пока не обсуждается

Директор МФЦ в Татарстане опровергла информацию, появившуюся в телеграм-канале, о том, что с 16 ноября в многофункциональных центрах будут выдавать QR-коды медотвода.

«Это недостоверная информация. Сейчас речь идет только о сертификатах для вакцинированных или переболевших», – сказала спикер.

Музафарова отметила, что методика предоставления медотводов через МФЦ в настоящее время вообще не обсуждается.

Дмитрий Лопушов Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Ранее главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов заявил, что в республике начнут выдавать документы о медицинском отводе от вакцинации против новой коронавирусной инфекции с QR-кодами.

Планируется, что этот документ можно будет получить как на бумаге, так и в электронном варианте. По приказу Минздрава России QR-код с медотводом будет доступен на портале Госуслуг, но действовать приказ начнет лишь с февраля 2022 года. В Татарстане эта система начнет работать с 22 ноября. То есть пока в медорганизациях республики будут выдавать лишь бумажные документы о медотводе.

Выдавать документ будут лишь при лабораторных и инструментальных исследованиях, а не только со слов пациента. Жители, у которых уже есть на руках справка от врача о том, что им нельзя прививаться, должны будут переоформить документ, чтобы там был QR-код.

«Оформление медотвода планируется в медицинской информационной системе. В настоящее время осуществляется доработка программного обеспечения. Врач будет оформлять медотвод в системе, далее распечатает и передаст пациенту», – пояснили в Минздраве РТ.

Дополнительные часы работы МФЦ утром сохранятся

Ленара Музафарова заметила, что в настоящее время все офисы МФЦ в Татарстане работают без выходных. По воскресеньям многофункциональные центры предоставляют только услуги по подтверждению учетной записи ЕСИА и распечатке сертификатов о вакцинации или перенесенном заболевании.

Теперь по воскресеньям офисы «Мои документы» для заявителей, которым нужно подтвердить учетную запись и распечатать сертификат, будут открыты с 9.00 до 15.00.

Все офисы в Казани с середины октября и по настоящее время работали с учетом дополнительного времени на оказание услуги по подтверждению учетной записи с 8.00 до 20.00. С 18 ноября дополнительные часы работы в вечернее время в отделах столицы Татарстана сократятся из-за небольшого количества обращений в это время. Однако дополнительные часы работы утром сохранятся.

С 18 ноября дополнительные часы работы в вечернее время в офисах МФЦ столицы Татарстана сократятся из-за небольшого количества обращений в это время Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«С 11 октября мы работали в усиленном режиме, то есть с восьми утра до восьми вечера ежедневно, все выходные, в ноябрьские праздники. Но статистика показала, что около 99% людей все же приходят в рабочее время. После шести вечера практически посетителей нет. Поэтому принято решение, что с завтрашнего дня МФЦ возвратятся в свой рабочий режим. Но в утреннее время мы в любом случае предоставим услугу по выдаче сертификатов», – сказала спикер.

При этом директор МФЦ подчеркнула, что раз в неделю все офисы будут работать с 11.00 до 20.00. «А в Казани такая возможность появляется в трех офисах. То есть из двенадцати три офиса всегда работают до восьми в разных районах города», – добавила она.

Музафарова посоветовала татарстанцам следить за объявлениями МФЦ о режиме работы или обращаться по этому вопросу в колл-центр.

В МФЦ Татарстана с 11 октября по 16 ноября поступило около 246 тыс. обращений за подтверждением учетной записи ЕСИА.