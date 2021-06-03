Серийное производство внедорожника Aurus Komendant начнется во втором полугодии 2022 года

Производство серийного внедорожника Aurus Komendant будет запущено во втором полугодии 2022 года. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Это будет точно второе полугодие [следующего года], но точный месяц пока сказать не могу. Наверное, в промежутке с июня по сентябрь», — сказал министр.

На данный момент Минпромторг РФ ждет момента готовности отработанных серийных технологий по внедорожникам. Необходимо пройти цикл всех испытаний, чтобы получить соответствующую сертификацию, отметил спикер.

31 мая Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Минпромторга РФ запустили производство седанов премиум-класса Aurus Senat. Разрешение на запуск завода в режиме видеоконференцсвязи дал Президент РФ Владимир Путин.