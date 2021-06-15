Серийное производство представленного Мишустину «КАМАЗа» поколения К5 начнется в августе

На КАМАЗе собрали первые опытные образцы магистрального тягача «КАМАЗ-54901», который продемонстрировали Премьер-министру России Михаилу Мишустину во время его недавнего визита в Набережные Челны. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

Автомобиль прошёл сертификацию, в ближайшее время один из двух готовых образцов будет передан в подконтрольную эксплуатацию для испытаний. Согласно производственному плану, уже в августе газодизельная версия магистрального тягача «КАМАЗ-54901» должна быть запущена в серийное производство.

Газодизельный автомобиль «КАМАЗ-54901» из линейки магистральных тягачей поколения К5 работает на смеси дизеля и компримированного природного газа в пропорциях 60 на 40. Это позволяет значительно экономить на дизтопливе при эксплуатации автомобиля, увеличивает запас хода, повышает ресурс двигателя и уменьшает загрязнение окружающей среды.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что В Набережных Челнах Михаилу Мишустину показали образцы новейшей техники ПАО «КАМАЗ».