В Набережных Челнах Мишустину показали образцы новейшей техники «КАМАЗ»

Председатель Правительства России Михаил Мишустин сегодня в Набережных Челнах посетил Научно-технический центр ПАО «КАМАЗ», где разрабатываются новые модели автомобилей, двигателей, спецтехники и их узлов.

На площадке опытно-промышленного производства НТЦ Мишустину показали образцы новейшей техники «КАМАЗ». Премьер-министр с интересом осмотрел электромобиль «Кама-1» и даже посидел в салоне.

Кроме того, главе Правительства продемонстрировали возможности грузовиков на полосе препятствий испытательного полигона, который имитирует реальную эксплуатацию техники.

«Магистральные тягачи поколения К4 и К5 — самые популярные у российских дальнобойщиков. Еще в 2012 году мы занимали только 5% рынка магистральных тягачей, а в этом году занимаем уже 50%», — рассказал журналистам руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев.

Научно-технический центр (НТЦ) — ключевое подразделение ПАО «КАМАЗ». На базе центра производится разработка новых автомобилей, обладающих улучшенными потребительскими свойствами, а также автомобилей повышенной грузоподъемности на базе перспективных агрегатов, полноприводных автомобилей, специальных автомобильных шасси, в том числе и автобусных.

На рабочих стендах и в лабораториях НТЦ производятся различные испытания опытных образцов новой техники. На специализированных полигонах ведутся предварительные испытания опытных образцов семейств тяжелых автомобилей, эксплуатационные испытания опытно-промышленных партий вновь создаваемых автомобилей.

Начиная с 2019 года ПАО «КАМАЗ» приступил к производству автомобилей нового модельного ряда автомобилей поколения К5, отличающихся высокими потребительскими свойствами, в том числе большими межсервисными интервалами (до 120 тыс. км), низким расходом топлива и повышенным комфортом кабины.

В составе типажа автомобилей нового модельного ряда автомобилей поколения К5 присутствуют магистральные тягачи, транспортные автомобили, тяжелые самосвалы полной массой до 50 тонн, полноприводные автомобили с односкатной ошиновкой и среднетоннажные автомобили полной массой до 18 тонн.