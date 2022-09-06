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Экономика
6 сентября 2022  10:40

Известный челнинский бизнесмен назначен советником главы Минпромторга Татарстана

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Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Глава Машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров назначен на должность советника министра промышленности и торговли республики Олега Коробченко. Соответствующую информацию «Татар-информу» подтвердил источник в ведомстве. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что у Олега Коробченко сменилось два заместителя. Так, покинул пост замглавы Минпромторга Алексей Савельчев. Еще один замглавы Минпромторга Татарстана Тимур Саматов стал министром промышленности и торговли Луганской народной республики.

 

 

#кадровые назначения
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