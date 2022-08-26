Песошин освободил Алексея Савельчева от должности замглавы Минпромторга РТ

Алексей Савельчев снят с должности заместителя министра промышленности и торговли Татарстана. Соответствующее распоряжение подписал сегодня Премьер-министр республики Алексей Песошин.

«Освободить 2 сентября 2022 года Савельчева Алексея Петровича от замещаемой должности заместителя министра промышленности и торговли Республики Татарстан по инициативе гражданского служащего», — отмечается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации РТ.

Алексей Савельчев занимает эту должность с 2016 года.

Напомним, что это не первое изменение в структуре Минпромторга Татарстана, произошедшее в последние дни. Так, еще один замглавы Минпромторга Татарстана Тимур Саматов стал министром промышленности и торговли Луганской народной республики.