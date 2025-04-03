Сергей Жуков выступит перед молодежью на форуме «Мост Москва – Татарстан»

Лидер группы «Руки Вверх» и один из самых известных русскоязычных хитмейкеров Сергей Жуков примет участие в молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан». Об этом сообщили в Телеграм-канале Полпредства РТ.

Ранее «Татар-информ» писал о том, что X Московский молодежный форум «Мост Москва – Татарстан» пройдет в Финансовом университете при Правительстве РФ в Москве 12 апреля. Начало мероприятия – 14:30. Раис РТ Рустам Минниханов отметил особенную атмосферу форума и подчеркнул его важность.