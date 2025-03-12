Молодежный форум «Мост Москва – Татарстан» состоится 12 апреля

Изображение: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

X Московский молодежный форум «Мост Москва – Татарстан» пройдет в столице России 12 апреля, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Это уникальная площадка, на которой успешные в разных областях спикеры, опираясь на личный опыт, дают молодежи советы по выбору профессии и реализации поставленных целей, подчеркнули в полпредстве.

«У нас в Татарстане проходит много мероприятий, но этот форум отличает особенная атмосфера. Такая форма нашего общения очень важна», – замечал ранее Раис РТ Рустам Минниханов.

Руководитель республики прежде принимал участие в девяти форумах. «Ждем его и на нашей юбилейной встрече ровно через месяц», – отметили в пресс-службе.

Уже в третий раз форум примет «Нобелевский зал» Финансового университета при Правительстве РФ. Начало намечено на 14.30.

«Приглашаем к участию молодежь Москвы и Московской области», – подытожили в Полпредстве РТ в РФ.