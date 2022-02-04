Сергей Устюгов пропустит гонку в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Сергей Устюгов не сможет принять участие в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Как сообщил «Чемпионату» наставник сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер, вместо Устюгова выступит Артем Мальцев.

Гонка в мужском скиатлоне пройдет 6 февраля.

Напомним, что сегодня в 15:00 в столице Китая пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр. Соревнования продлятся до 20 февраля. Ранее сообщалось, что глава Минспорта России Олег Матыцин заболел коронавирусом и находится на карантине.