Сергей Марков: «Система международного права развалилась»

Международная правовая система столкнулась с серьезным кризисом и фактически развалилась, уверен известный политолог Сергей Марков. По его мнению, об этом свидетельствует тот факт, что НАТО и Россия «воюют» на территории Украины без объявления войны.

«Я бы сказал, что это свидетельствует о кризисе правовых систем. Закон повыкидывали все, делают, что хотят. Это игра без правил. Юридически оформляют, как хотят. Развалилась правовая система международного права как таковая, и в этих условиях это будет фактическая война, но без объявления войны», — заявил эксперт «Татар-информу».

Марков также выразил уверенность, что военнослужащие из Польши уже давно воюют на Украине под видом разнообразных наемников и частных военных компаний.

Подробнее о том, будут ли страны НАТО отправлять свои войска на Украину официально, какой ответ может дать Россия и причем здесь село Работино — в материале «Игра без правил и риск ядерной войны: введет ли НАТО войска на Украину и чем ответит РФ».