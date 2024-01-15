Сергей Марков: «Если США формально объявят России войну, то без обмена ядерными ударами»

Сергей Марков: «У США много европейских союзников. И Трамп от них требует, чтобы они в финансировании НАТО принимали значительно большее участие»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«США не будут воевать с Россией с риском ядерной эскалации»

В Европе все чаще высказываются опасения о возможности возвращения Дональда Трампа на пост Президента США. Доходит до версий, что Америка не придет на помощь европейским союзникам по НАТО в случае войны. Под этими разговорами есть почва?

Внешняя политика США с Трампом действительно может измениться. Что касается НАТО, то в позиции Трампа есть несколько пунктов. Раньше он обсуждал вопрос, нужно ли вообще НАТО США, если Америка дает гарантии другим странам, а сама особо ничего не получает.

Но есть более полная информация от одного из комиссаров Еврокомиссии, который пересказывает конфиденциальные переговоры между Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые состоялись в начале 2020 года в Давосе. Тогда Трамп еще был Президентом, поскольку выборы Президента США состоялись только в ноябре 2020 года. Так вот, по словам этого еврокомиссара, Трамп однозначно заявил Урсуле, что американские войска не придут на помощь в случае начала боевых действий в Европе.

А что насчет гипотетического выхода США из НАТО?

Исходя из общего мнения, что Трамп может вывести США из НАТО, в Америке как раз и приняли совсем недавно закон. Он прямо запрещает Президенту США и вообще Белому дому выходить из НАТО без согласования этого вопроса с Конгрессом США. Чтобы США не вышли из НАТО, если вдруг Трампу этого захочется. А это значит, что большинство в истеблишменте США считает, что Трамп может пойти на разрыв с НАТО.

В то же время, выход из НАТО – это сложная процедура, которая создает много проблем. Поэтому более вероятен другой вариант. В случае начала боевых действий американские войска вряд ли отправят в Европу. США не будут воевать с Россией с риском ядерной эскалации. Представим себе такую фантастическую ситуацию, что российские войска вторгаются в Финляндию или Норвегию и там берут под контроль Хельсинки или Осло. Вряд ли в таком случае Америка объявит ядерную войну России. Даже если Америка формально и объявит России войну, то обмена ядерными ударами не будет.

«В случае начала боевых действий американские войска вряд ли отправят в Европу» Фото: Public Domain, commons.wikimedia.org

«Трамп начал «ненависть проповедовать», а Байден реализовал, взорвав газопровод «Северный поток»

А как тогда может измениться политика США с НАТО при Трампе?

У США много европейских союзников. И Трамп от них требует, чтобы они в финансировании НАТО принимали значительно большее участие, чтобы подняли долю своих военных бюджетов до 2%, которые заложены, между прочим, в уставе Альянса. Но многие эти решения не выполняют, потому что все понимают, что никакой большой войны не будет. Многие лидеры европейских стран считают, что они не будут воевать в Европе, если им это не выгодно, ради какой-нибудь Финляндии, Норвегии или Польши с Румынией. Но они прямо не говорят об этом, что не наносить удар по «проамериканским силам» в Европе.

А Трамп же будет об этом говорить прямо. Он совершенно по-другому относится к отношениям США и Европы. Другие же американские лидеры приветствуют, что Америка и Европа союзники, пуская и с доминацией США. Эти политики представляют интересы американских глобалистов, которые тесно переплетены с европейскими структурами». А Трамп скорее представляет интересы традиционной американской экономики, которая с Европой конкурирует.

А можно пример?

Элиты, которые стоят за Байденом, говорят: ну, приходит европейский автопром в Америку вместе с японским и китайским, и вытесняет наш, ну, ничего страшного в этом нет. А Трамп отвечает: нет, давайте мы сохраним наш американский автопром, выкинем отсюда китайцев, японцев и европейцев тоже. И европейские корпорации по ряду секторов успешно конкурируют с американскими. Трамп отвечает: а зачем мы помогаем своим конкурентам, корпорациям в области традиционной экономики? Прежде всего, Германии. Зачем мы помогаем?

А ведь ирония этой ситуации в том, что Трамп начал «ненависть проповедовать», нести в массы, а Байден потом реализовал, взорвав газопровод «Северный поток», который нес российский газ в Германию. И тем самым сильно подорвал немецкую тяжелую промышленность.

«Тогда Байден по факту проиграл Трампу, но немного. Это не было большой фальсификацией. А сейчас он проигрывает существенно» Фото: kremlin.ru

«Шансы Трампа победить на выборах США очень велики»

Как в целом оцениваете шансы Трампа на выборах в США?

Они весьма большие. В США количественная система голосования, голосуют штаты и получается, что Трамп сейчас выигрывает у Байдена 2-3% голосов, а фактически, значительно больше. За республиканцев больше голосует глубинка, а не бурно развивающиеся мегаполисы. Неважно сколько в Калифорнии, например, за демократов – 55% или 99%. Количество выборщиков будет такое же. Поэтому понятно, какие штаты за кого будут. Но есть шесть меняющихся штатов «свинг-стейтс», от которых будет зависеть все. В пяти из шести таких штатов побеждает Трамп. Поэтому шансы Трампа победить на выборах очень велики.

При этом против Трампа возбуждены уголовные дела, идет суд. Есть ли реальная возможность его недопуска к выборам по законодательным основаниям?

Важно понимать, что истеблишмент не любит Трампа и может пойти на фальсификацию. Тогда и суд не понадобится. Прошлые выборы президента США были сфальсифицированы. Вообще на них победил Трамп по факту, но объявили победителем Байдена. Сейчас повторить это будет сложнее. Тогда они воспользовались ковидом, и фальсификация была проведена путем массовой рассылки бюллетеней по почте, которых никто не требовал, а сейчас уже нет никакого ковида и эту технологию им не провернуть.

И, кроме того, республиканцев этой фальсификацией, которая случилась впервые в истории США, застали врасплох. В этот раз уже не смогут. Тогда Байден по факту проиграл Трампу, но немного. Это не было большой фальсификацией. А сейчас он проигрывает существенно. У циничных политтехнологов, понимаете, есть такое правило: один процент можно фальсифицировать, пять процентов – очень сложно, а десять – невозможно. Вот в такой ситуации избирательный штат Байдена и оказывается сейчас.

Они, конечно, попробуют убрать Трампа другим образом. Я возвращаюсь к вашему вопросу. Сейчас один из новейших способов – вычеркнуть из бюллетеней. Но это сложно и опасно, ведь Америка может поделиться на три части. В одной будут все кандидаты, в другой – не будет Трампа, в третьей – Байдена. Ну что это? Это, по сути, будет объявление двух президентов победителями и начало гражданской войны.

И есть еще один способ – привязать каким-то способом Трампа к мятежу 6 января 2021 года, обвинить в неуплате налогов или еще разными способами лишить его права участвовать в выборах, но это очень нелегко. Все же Трамп самый популярный политик, кандидат номер один.

«Истеблишмент не любит Трампа и может пойти на фальсификацию. Тогда и суд не понадобится» Фото: kremlin.ru

«У администрации Байдена есть вариант – застрелить Трампа»

И что же делать администрации Байдена?

Конечно, остается и еще один способ – просто застрелить Трампа. И это тоже возможно, учитывая странную «традицию» американцев, что покушения производятся на президентов каждый 20-й год. Вот Рейгана избрали в 1980-м году, было покушение. Кеннеди в 1960-м году, он был убит. Было покушение на Джорджа Буша младшего, который был избран в 2000-м. Вот Байден избран в 2020-м был, и многие тоже ожидали на него покушения. Но не получилось. Может, раз в тот год по факту победил Трамп, а выборы фальсифицировали, то может и убит будет именно Трамп.

А как, на ваш взгляд, изменится политика США на украинском треке, если Трамп будет президентом?

Думаю, политика США по Украине не изменится. С прошлого президентства Трампа она не изменилась. Он против борьбы с Россией на украинском направлении, но в условиях, когда все зашло так далеко, он вообще предпочел бы ничего не говорить и полностью украинское направление передать глубинному государству. А именно Пентагону, ЦРУ и другим структурам силовой бюрократии США.

Единственная проблема, от которой Трамп не захочет сейчас дистанцироваться, это ядерная война. Он против этого и не хочет, чтобы «прокси-война» на территории Украины привела к термоядерной войне. По этому поводу у него достаточно жесткие заявления и они связаны с Европой отчасти. Он говорит: мы не будем посылать туда наши войска, задействовать наш ядерный потенциал, если там случатся какие-то заварушки. Условно, если какая-то Польша, Прибалтика захотят спровоцировать США на войну с Россией, то мы не пойдем по этому пути.

Вот так он наиболее вероятно будет строить свою политику на украинском направлении. Демонстративно он попытается какой-то мир заключить и сам будет в это, думаю, верить. Но не думаю, что ему это реально удастся. Он не сможет проводить политику вразрез с позицией глубинных силовых госструктур США.

«Думаю, политика США по Украине не изменится. С прошлого президентства Трампа она не изменилась» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В случае президентства Трампа наиболее вероятно, что российские активы конфискуют»

В США много говорят в последнее время о конфискации замороженных активов. Это устремление может измениться с приходом Трампа?

В этот вопрос Трамп тоже не будет вмешиваться и передаст его тем же глубинным структурам США. И я думаю, что их вполне готовы конфисковать. Почему правительство США вообще боится конфисковать российские активы? Они бы хотели, чтобы у Америки был позитивный облик, а не имидж вора. Это для того, чтоб другие государства вкладывали в американскую экономику. А Трамп, наоборот, против слишком большой глобализации. Он считает, что американские компании должны вкладываться в экономику страны, а европейским, китайским и японским вообще не место в США.

Поэтому, в случае президентства Трампа, наиболее вероятно, что российские активы конфискуют, а Трамп этому противодействовать не будет.