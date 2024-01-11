Европа не сможет, США не поможет: чем тень Трампа на американском троне грозит Киеву и ЕС

Фото: kremlin.ru

Трамп: «Вы должны понимать: если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем»

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон со страниц американского СМИ Politico ударился в откровения о закрытой встрече Дональда Трампа с европейскими партнерами, которая была еще пару лет назад. На ней бывший американский президент якобы заявлял, что НАТО мертво, а США покинет альянс.

«И он (Трамп) добавил: и, кстати, вы должны мне 400 миллиардов долларов, потому что вы, немцы, не заплатили столько, сколько вам пришлось заплатить за оборону. Вы должны понимать, что если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем, чтобы помочь вам и поддержать вас», — откровенничал Бретон.

Такое заявление Трамп, по словам еврокомиссара, якобы сделал в беседе с Урсулой фон дер Ляйен на форуме в Давосе в 2020 году.

В заключение Тьерри Бретон назвал возможное возвращение Трампа на американский трон тревожным звонком и призвал европейскую часть НАТО усиливать свои возможности в военном плане.

«Сейчас как никогда знаем, что мы сами по себе. Мы — члены НАТО, у нас есть союзники, но у нас нет другого выбора, кроме как резко усилить этот компонент, чтобы быть готовым ко всему, что произойдет», – заключил Бретон.

По словам еврокомиссара, Трамп в беседе с Урсулой фон дер Ляйен заявил, что НАТО мертво, а США покинет альянс Фото: © Maria Graça Carvalho, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Выйдет ли Трамп из НАТО и будет ли воевать США за Европу

Как объяснил «Татар-информу» известный российский дипломат и политолог Сергей Марков, у Трампа могут возникнуть проблемы с выходом из НАТО.

«Многие считают, что Трамп выйдет из НАТО. Поэтому в США совсем недавно принят закон, который запрещает главе государства выходить из альянса без одобрения Конгресса США. Это сделано для того, чтобы не позволить Трампу выйти из НАТО, если он этого захочет. А значит, что большинство в истеблишменте США считают это возможным», – говорит Марков.

С другой стороны, утверждает собеседник нашего издания, Трампу ничего не помешает отказать в помощи Европе и не вводить американские войска в ЕС в случае начала войны против европейских членов НАТО.

«В случае начала боевых действий американские войска вряд ли поедут в Европу воевать и уж точно не будут воевать с ядерной Россией. Представим себе такую фантастическую ситуацию, что российские войска вторгаются в Финляндию или Норвегию и берут под контроль Хельсинки или Осло. В таком случае Америка вряд ли объявит ядерную войну России. Там будет более сложная ситуация. Если даже Америка формально и объявит войну, то обмена ядерными ударами с Россией не будет. Это не только позиция Трампа, но и других стран», – считает Марков.

Последние соцопросы показывают, что поддержка американцев стареющего Джо Байдена, мягко говоря, оставляет желать лучшего Фото: kremlin.ru

Политика «дедушки» Байдена ослабляет шансы на переизбрание

На самом деле, в информационном пространстве Евросоюза в последние год-два хватало тревожных выступлений на фоне возможного возвращения Трампа на президентский пост в США. Последние соцопросы показывают, что поддержка американцев стареющего Джо Байдена, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

К тому же политика действующего главы государства ослабляет электоральные позиции демократов в США в целом. Республиканцы очень близки к реваншу за прошлые президентские выборы. Простым американцам не нравится, что Белый дом больше озабочен судьбой Украины, Тайваня или Израиля, нежели экономическими и социальными проблемами современной Америки.

А в стане республиканцев Дональд Трамп явный фаворит. Причем его оппоненты – Рон Десантис и Вивек Рамасвами также заинтересованы во внутренней политике США, а не на международном треке. 38-летний мультимиллионер Рамасвами уже публично пообещал вывести страну из НАТО в случае своего избрания. А независимый (беспартийный) кандидат Фрэнсис Кеннеди (племянник Джона Кеннеди) ранее говорил о необходимости прекратить военные поставки Украине.

«Шансы Трампа на победу в выборах сейчас весьма вероятные. По социологии, в Америке количественная система голосования, голосуют штаты и получается, что Трамп сейчас выигрывает у Байдена 2-3% голосов, а фактически выигрывает значительно больше. Неважно сколько в Калифорнии, например, за демократов – 55% или 99%. Это неважно. Количество выборщиков будет такое же. Сейчас шесть меняющихся штатов “свинг-стейтс”, от которых будет зависеть все. А там, в пяти из шести этих штатов, побеждает Трамп. Поэтому его шансы победить на выборах очень велики», – считает Марков.

Владимир Зеленский может потерять свой главный актив – власть Фото: CC0, commons.wikimedia.org

Что грозит Европе и Украине

Все эти предвыборные лозунги должны в равной степени беспокоить, как Киев, так и Европу. У первых от финансовой подпитки извне зависит сохранение государственности. А Владимир Зеленский может потерять свой главный актив – власть. В свою очередь, Старый Свет рискует столкнуться с необходимостью без США снабжать киевский режим военными и финансовыми ресурсами, с чем, конечно же, не справится. На Украине уже и не ждут миллиона снарядов, обещанного в 2023 году.

Да и сам Байден пока не может преодолеть противодействие Конгресса США по новым военным траншам для Украины. Даже если представить, что Байдену каким-то чудом удастся сохранить свой пост, это также не будет автоматически обозначать денежного дождя для Киева.

Кстати, говоря о «чуде», мы имеем в виду судебные процессы против Дональда Трампа. Их цель проста – запретить экс-президенту США участвовать в выборах на законодательном уровне. Понятно, что Америка может дискредитировать само понятие демократии в своей стране, ведь прецедентов вроде «кейса Трампа» законодательная система США не знала. Дело в том, что законодательная система штатов Америки неоднородна.

«Америка может разделиться на три части. В одной части штатов будут избираться все кандидаты, в другой – только Байден, а в третьей – только Трамп. Это сложно и опасно. По сути, дело может дойти до объявления двух президентов США и начала гражданской войны», – комментирует Марков.

Сегодня стало известно, что Белый дом «в целом поддерживает» «конфискацию» российских активов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Воровство российских активов в США также на паузе – все решат выборы

Вообще грядущие выборы в США ставят под вопрос многие из устремлений администрации Джо Байдена. Например, в деле так называемой конфискации российских активов. Сегодня стало известно, что Белый дом «в целом поддерживает» соответствующий законопроект. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на записку Совета нацбезопасности.

Однако между «поддержать» и «конфисковать» большая политическая и юридическая пропасть. Тем более инициативе, по некоторым данным, сопротивляются ведущие европейские страны – Германия и Франция, а также Европейский Центробанк. Думается, до выборов в США вопрос не сдвинется с мертвой точки. Кажется, в США, кроме Байдена, другие претенденты на пост президента страны не собираются осуществлять геополитический грабеж века.

«При Трампе активы России могут конфисковать. Почему сейчас правительство США вообще боится конфисковать российские активы? Оно бы хотело, чтобы в условиях глобализации Америка имела хороший имидж, а не имидж вора. Это для того, чтобы другие государства вкладывали в американскую экономику. А Трамп против слишком большой глобализации», – полагает Марков.

Таким образом, над Европой и Киевом нависла пока лишь тень Трампа, но и она уже создает серьезные проблемы так называемому миропорядку, «основанному на правилах».

Фото на анонсе: стоп-кадр видео