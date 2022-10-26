Сергей Когогин проводил мобилизованных сотрудников КАМАЗа

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когонин пришел лично проводить сотрудников автогиганта, убывающих на сборный пункт в Казань. Видео опубликовано в телеграм-канале мэрии Автограда.

Обращаясь ко всем присутствующим, глава предприятия отметил, что на заводе идет усиленная работа над выполнением гособоронзаказа.

«Мы со своей стороны здесь, в Набережных Челнах, тоже стоим перед огромными вызовами. Основная мобильность нашей армии, наших вооруженных сил в зоне специальной военной операции обеспечивается автомобилями „КАМАЗ“, и членам трудового коллектива предъявляются очень высокие требования по выполнению гособоронзаказа. Наши инженеры и сотрудники сделали огромную работу для того, чтобы обеспечить ускоренный выпуск защищенных автомобилей, чтобы сохранять жизни наших солдат», — сказал он.

Мэр Наиль Магдеев добавил, что КАМАЗ оказывает серьезную помощь при поддержке мобилизованных и их семей.

«Неслучайно рядом с нами стоит директор КАМАЗа Сергей Анатольевич Когогин. Вы должны быть уверены, что мы сделаем все, чтобы поддержать каждую челнинскую семью. Я перед всем честным народом вам это обещаю. Берегите себя, мы вас ждем!» — сказал градоначальник.

Магдеев также напомнил о действующих мерах поддержки, заверив, что город берет на себя поддержку каждого мобилизованного и его семьи.

«Все ваши семьи, все ваши дети будут под нашим вниманием! Мы уже эту поддержку оказываем всем семьям, воины которых ушли на выполнение задач специальной военной операции. Дети воинов питаются в школах бесплатно, посещают бесплатно детские сады», — сказал мэр.

Сегодня в Челнах проходят три отправки мобилизованных граждан, о чем ранее сообщал «Татар-информ».