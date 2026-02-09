Студия «Татармультфильм» рассказала о трех новых проектах

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Три новых проекта представила анимационная студия «Татармультфильм» на пресс-конференции в «Татар-информе». Представители объединения также рассказали о планах на будущее.

Первый и самый большой проект «Татармультфильма» – полнометражный анимационный фильм «Легенды Болгара» с подзаголовком «На страже истории». Мультфильм создан на основе восьми древних легенд и повествует о приключениях мальчика Тимера и архитектора Александра Шмидта во времени. Александр Шмидт – реальная историческая фигура, известный казанский архитектор, автор чертежей построек Болгарского городища.

По словам главного режиссера студии Сергея Киатрова, задачей команды было совместить исторический материал, легенды и интересных персонажей. В части исторических фактов авторов консультировали археолог, доктор исторических наук Фаяз Хузин и директор Института археологии имени Халикова АН РТ Айрат Ситдиков.

«Я понял, что нельзя написать историю прошлого без легенд. В легендах сохранена история», – считает Хузин.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Хронометраж мультфильма – около часа. В таком формате проект будет участвовать в фестивалях. В то же время авторы предусмотрели показ на телевидении, поэтому у «Легенд Болгара» есть и сериальный формат из восьми эпизодов.

Киатров отметил, что в татарском варианте мультфильма главный герой представляется как «Мин Тимер», делая очевидную отсылку к имени первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ и основателя Республиканского Фонда «Возрождение» Минтимера Шаймиева. Фонд оказал поддержку в создании «Легенд Болгара».

«Легенды Болгара», по словам Киатрова, уже сейчас можно увидеть на закрытых показах в музеях Болгара и Свияжска. Мультфильм также принимает участие в фестивалях, а позднее будет доступен для свободного просмотра на сайте «Татармультфильма». Как и другие проекты студии, он сделан на русском и татарском языках. В дополнение к анимационному продукту объединение выпустило книгу и запустило тематический сайт.

Второй проект объединения – детский мультсериал «Әминә», в котором главная героиня при помощи песен будет обучать маленьких зрителей татарскому языку. Всего мультсериал включает 32 коротких эпизода продолжительностью от минуты до полутора. Слова, которым обучает Амина, подобраны из лексического минимума дошкольного и начального школьного образования.

Автором идеи проекта является заместитель мэра Газани Гузель Сагитова, автор стихов – Резеда Зайниева (Губаева), композитор – Миляуша Хайруллина. Голос героине подарила 12-летняя Малика Бариева. По словам директора студии Азата Ганиева, уже есть план по дальнейшему развитию проекта. В следующих 32 эпизодах девочка Амина может перейти от слов к предложениям, а сам проект может дополнить печатное издание.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Третий проект – ментальные карты «Әдәби нурлар» о ярких представителях татарской литературы. Проект представляет собой плакаты для занятий в школе.

«Взять татарского писателя и кратко рассказать его биографию и интересные факты, которые не входят в школьную программу», – обозначил главную идею Азат Ганиев.

На обратной стороне таких плакатов будет находиться разбор одного из произведений писателя. На этих картах представлены Разиль Валеев, Аяз Гилязов, Дэрдменд, Муса Джалиль – всего более 30 авторов. На сайте проекта можно найти цифровые варианты этих карт, а в физическом виде они уже используются в школах Татарстана.

Содержание плакатов было согласовано с доктором филологических наук Нурфией Юсуповой и педагогом Рамилей Абдуллиной. Как и прочие проекты, «Әдәби нурлар» был поддержан Комиссией при Раисе РТ по вопросам сохранения языков народов, проживающих в республике.

Сейчас «Татармультфильм» работает над созданием просветительских проектов, посвященных Году Габдуллы Тукая и юбилею Мусы Джалиля, а также над инициативами по изучению татарского языка.