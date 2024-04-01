Сергей Иванов: Загрузка гостиничных объектов в Казани одна из самых высоких в стране

На сегодня низких туристических сезонов в Татарстане осталось совсем мало, а загрузка гостиничных объектов в Казани и республике одна из самых высоких в стране, что очень привлекательно для инвесторов. Об этом в интервью «Татар-информу» заявил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Мы всё меньше чувствуем сезонность в туристическом потоке. В 2013-2014 годах туристический поток в деловые сезоны, осенью и весной, был выше, чем в теплые летние месяцы», – говорит Иванов.

Он уточнил, что в последние три года туристический поток с мая и по конец сентября был на 40% выше, чем весной и осенью. «Это не значит, что весна и осень “упали”, а лето осталось таким же. Очень сильно приросло теплое время года, это пять активных месяцев», – продолжает Иванов.

«Вы можете это сами увидеть по такой маркерной зоне, как Казанский Кремль – группы туристов там видно невооруженным взглядом. Десять лет назад картина была немного другая. И это очень здорово для туристической отрасли. На сегодня низких сезонов в Татарстане осталось совсем мало», – отметил председатель Госкомитета РТ по туризму.

Сергей Иванов также пояснил, за счет чего Татарстан может достичь амбициозной планки в 10 млн туристов в год. «В первую очередь за счет активного развития туристической инфраструктуры, гостиничного фонда. <…> Инвесторы сейчас активнее смотрят на сферу туризма, потому что загрузка гостиничных объектов в Казани, Татарстане на сегодня одна из самых высоких в стране. Для инвестора это очень важно», – резюмировал он.