Форум «Ориентиры будущего» в РТ соберет около тысячи специалистов со всей России

В Татарстане с 5 по 7 декабря пройдет туристический форум «Ориентиры будущего». По предварительным данным, в нем примут участие около 1 тыс. специалистов туристической отрасли и бизнесменов со всей России. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«На сегодняшний день для участия в форуме зарегистрировались уже порядка 500 участников из более чем 30 регионов страны. Половина из них лично приедет в Казань, остальные подключатся в режиме онлайн. Регистрация продолжается. Мы рассчитываем, что к началу форума количество участников достигнет 1 тыс. человек», — отметил представитель туристического ведомства.

Двумя главными темами форума станут тренды развития туризма и цифровизация отрасли. Во время форума обсудят такие вопросы, как развитие туризма на удаленных территориях, создание национальных туристических троп, гастрономический туризм и в целом дальнейшее развитие туризма в России, добавил Иванов.

«Любой отраслевой форум должен быть посвящен не только обсуждению текущих проблематик, но и местом, где осуждаются новые мировые и национальные тренды. Форум „Ориентиры будущего“ в полной мере отвечает такому запросу. Главная ценность форума — это возможность вместе с экспертами обсудить эти зарождающиеся тренды и прогнозировать их дальнейшее развитие», — подчеркнула директор инициатив по развитию туризма, экологии и климата АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Ольга Захарова, которая станет модератором в первый день работы форума.

Второй день мероприятия пройдет в Иннополисе. Его флагманской темой станет цифровизация туристической отрасли.

«Мы рассмотрим, каким образом цифровые технологии меняют модели потребления туристического продукта и создают новые [модели], а также каким образом представителем бизнеса наиболее эффективно использовать эти инструменты», — пояснил Сергей Иванов.

Форум пройдет с 5 по 7 ноября в Казани и Иннополисе. «Ориентиры будущего» проходят в Татарстане раз в два года. На нем обсуждают новые тренды и перспективные направления туристической отрасли.