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Ру Тат
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Путешествия и туризм
24 марта 2022  19:43
Арсений Каримов

Сергей Иванов: В майские праздники ожидаем пиковой загрузки отелей в выходные дни

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В этом году майские праздники, в отличие от 2021 года, разделены на два периода по три дня. В эти дни ожидается пиковая загрузка отелей, однако между выходными будет просадка по туристам. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«В прошлом году майские праздники были с 1 по 10 мая. В этом году они поделены по три дня к каждому празднику. В эти дни нагрузка будет высокая, но общее количество [туристов] за этот период может быть меньше», — пояснил собеседник агентства.

В прошлом году на острове-граде Свияжск был установлен рекорд по туристическому потоку за майские праздники.

#Сергей Иванов #майские праздники
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