На майских праздниках Свияжск посетило рекордное число туристов

На прошедших майских праздниках остров-град Свияжск посетило рекордное число туристов, порядка 87 тыс. человек. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов.

«Наибольший рост турпотока назвал Свияжск. Его посетили порядка 87 тыс. человек, что на 20% выше показателя допандемийного 2019 года», — заявил собеседник.

Он сообщил, что сам во время майских праздников посетил Свияжск и отметил для себя большое количество туристов из других российских регионов, приехавших на личных автомобилях.

«Я шел по парковке и замечал машины из очень далеких регионов нашей страны, например, из Алтайского края. Татарстанских номеров было минимум, в основном из других субъектов», — пояснил Иванов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что средний уровень турпотока на майские праздники вырос на 10-15%.