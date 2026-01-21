news_header_top
Общество 21 января 2026 13:59

Сергей Иванов: Туры в Татарстан стали слишком классическими, сфера должна меняться

Туристические туры в Татарстане похожи друг на друга, из-за чего стало трудно бороться за повторные визиты. Нужны интересные проекты, которые вызывали бы желание у путешественников вновь вернуться в республику. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Сейчас большое количество туров в Татарстан. Но они похожи друг на друга. Но рынок должен меняться. Мы должны стараться привлекать повторные визиты. Это могут быть события, куда каждый год приезжают туристы. То есть человек должен приезжать не только чтобы смотреть на статичные объекты, но и каждый раз переживать новые эмоции», – заявил он.

По его словам, в последние годы обострилась конкуренция между регионами России за туристов. Все больше субъектов активнее входят в эту сферу и предлагают достойный продукт.

