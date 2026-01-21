Сергей Иванов: «Туры в Татарстан похожи друг на друга. Рынок должен меняться»

Как нейросети должны изменить туристическую сферу, почему нужно изменить подход к формированию турпродукта и из-за чего отели Татарстана конфликтуют с туроператорами, обсудили сегодня на коллегии Госкомитета РТ по туризму.





Итоги работы туристической отрасли Татарстана в 2025 году подвели в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За 20 лет туристический поток в Татарстан вырос в восемь раз

Татарстан – привлекательное место для туристов со всей России и из других стран. Ежегодно эта отрасль приносит бюджету республики до 40 млрд рублей, сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Татарстан – один из привлекательных туристических центров. Потому что это многонациональная республика, где каждый народ бережет свои язык, историю и культуру. Но самое главное – сохранность исторических объектов в регионе. У нас есть что показать и чем вызвать интерес у туриста. Считаю, что этому нужно уделить еще больше внимания. Туристическая сфера привлекает в бюджет свыше 40 млрд в виде налогов», – заявил он.

Такого разнообразия туристических объектов, как в Татарстане, нет практически нигде, особенно это показательно в разрезе объектов наследия ЮНЕСКО – их в республике четыре, добавил глава парламента.

Всплеск развития туризма в Татарстане начался с празднования тысячелетия Казани в 2005 году, которое посетили множество высоких гостей. С тех пор турпоток в республику вырос в восемь раз, подчеркнул председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«За последние два десятилетия туристическая инфраструктура начала быстро развиваться, в том числе благодаря привлеченным событиям мирового уровня: Всемирная летняя Универсиада, чемпионат мира по водным видам спорта, чемпионат мира по футболу, чемпионат рабочих профессий WorldSkills, саммит глав государств БРИКС. Как итог – за прошедшие два десятилетия Татарстан достиг выдающихся результатов в сфере туризма», – отметил он.

По его словам, Татарстан стал стабильным лидером ПФО по туристическому потоку.

Фарид Мухаметшин: «У нас есть что показать и чем вызвать интерес у туриста. Считаю, что этому нужно уделить еще больше внимания» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Откуда взялась тенденция к снижению роста турпотока

По предварительным прогнозам, туристический поток в Татарстан в 2025 году превысил 4,5 млн человек, продолжил Иванов.

«Мы прогнозируем, что по итогам 2025 года турпоток преодолеет отметку в 4,5 млн человек. Это почти на 5% больше, чем в 2024 году. Объем оказанных услуг в сфере туризма с учетом смежных отраслей прогнозно составит 120 млрд рублей, что на 12% выше показателя прошлого года», – заявил он.

При этом Иванов назвал снижение роста турпотока опасным вызовом для всей отрасли. Причиной этого может стать рост цен на услуги и рост налогов.

«Рост цен на бытовые услуги и товары, повышение налогов для бизнеса может привести к уменьшению расходов граждан на путешествия или вовсе к сокращению количества поездок, совершаемых россиянами в год. Уже сейчас отмечается снижение расходов на дополнительные услуги и товары», – пояснил председатель Госкомитета РТ по туризму.

Сергей Иванов назвал снижение роста турпотока опасным вызовом для всей отрасли Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Конкуренция между регионами России за туристов обострилась

Важным показателем в сфере туризма остаются повторные визиты. Татарстану есть над чем работать в этом направлении, так как многие туры стали похожими друг на друга, заявил Иванов.

«Сейчас большое количество туров в Татарстан. Но они похожи друг на друга. Рынок должен меняться. Мы должны стараться привлекать повторные визиты. Это могут быть события, куда каждый год приезжают туристы. То есть человек должен приезжать не только чтобы смотреть на статичные объекты, но и каждый раз переживать новые эмоции», – подчеркнул он.

По его словам, в последние годы обострилась конкуренция между регионами России за туристов. Все больше субъектов активнее входят в эту сферу и предлагают достойный продукт.

Туристический поток в Татарстан в 2025 году превысил 4,5 млн человек Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нужно, чтобы наши отели давали туроператорам прогнозируемые цены на весь год»

Проблемным остается вопрос взаимодействия туроператоров и отелей Татарстана.

«Нужно, чтобы наши отели давали туроператорам прогнозируемые цены на весь год. Так работает вся сфера сегодня. Но сейчас многие гостиницы стараются в высокие даты зарабатывать сами и не давать места туроператорам, а в низкие – найти для них гостей», – объяснил он.

Сейчас наблюдается положительная тенденция в этом вопросе. Все больше отельеров понимают важность туроператоров как источник стабильного турпотока, добавил Иванов.

Важно, чтобы и туроператоры инвестировали в новые турпроекты внутри Татарстана. Но для этого им необходимо видеть перспективу на ближайшие несколько лет.

«Туроператоры и по сей день основная товаропроводящая сила. Они вкладывают ресурсы в создание и продвижение турпродукта, в обслуживание туриста – от первого до последнего дня. Мы призываем наши турцентры начать плотнее сотрудничать с туроператорами. Придумывать новые интересные турпродукты на своих территориях, не бояться отдавать эксклюзивное право на разработанные туроператорами продукты и не конкурировать с ними, а вместе думать, как привлечь еще больше туристов в Татарстан», – подчеркнул Сергей Иванов.

Проблемным остается вопрос взаимодействия туроператоров и отелей Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Посуточная сдача квартир мешает развиваться отелям

Рынок посуточной сдачи квартир для туристов остается серым. Из-за отсутствия регуляции остается неизвестным уровень сервиса и качество предоставляемых услуг.

«Вхождение в соответствующий реестр должен быть обязательным, как у гостиниц. Потребитель платит за это и требует определенного уровня сервиса. Должны быть и соответствующие права. У тех, кто снимает квартиру, таких прав нет», – подчеркнул Иванов.

Сегодня почти 40% туристов останавливаются в апартаментах. Квартиры под сдачу, которых насчитывается более 13 тысяч только в Казани, составляют серьезную конкуренцию официальным средствам размещения, которая приводит к снижению загрузки в гостиницах.

Участников туриндустрии призвали больше обращать внимание на сайты и аккаунты в соцсетях, которые стали своеобразной витриной услуг Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Туристическим объектам в Татарстане следует наращивать свое присутствие в ИИ-системах

Сегодня значительную долю турпотока составляют зумеры и миллениалы, для которых ценность и привлекательность поездки складывается из эмоций и активностей, а все возможные услуги должны быть доступны онлайн.

«Такого рода туристы редко физически приходят в турагентства, чаще выбирают и бронируют все в интернете», – сообщил он.

Он призвал всех участников туриндустрии больше обращать внимание на сайты и аккаунты в соцсетях, которые стали своеобразной витриной услуг.

Кроме того, важно усиливать свое присутствие в ИИ-сервисах. По словам Иванова, все больше туристов ищут информацию для путешествий именно в нейросетях.

«Нужно понимать, что поиск через ИИ-сервисы, – это не традиционный поиск через Яндекс или Гугл. Искусственный интеллект собирает и обрабатывает всю информацию, которая есть в интернете. Поэтому Татарстану как туристическому направлению нужно увеличивать объем яркой, положительной информации о себе. Публиковать статьи на сайтах, активно взаимодействовать со СМИ, создавать качественные инфоповоды, готовить аналитические статьи, которые затем и будет использовать нейросеть», – объяснил председатель Госкомитета РТ по туризму.

Рифкат Минниханов: «Татарстан входит в топ-3 по количеству зарегистрированных объектов научно-популярного туризма и в топ-5 по количеству разработанных маршрутов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рифкат Минниханов призвал предприятия Татарстана развивать научно– популярный туризм

Предприятиям Татарстана следует активнее включиться в развитие научно-популярного туризма на своих территориях. С таким призывом выступил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Татарстан входит в топ-3 по количеству зарегистрированных объектов научно-популярного туризма и в топ-5 по количеству разработанных маршрутов. В основном они представлены вузами, но хочется, чтобы в эту работу активнее включились и предприятия реального сектора экономики», – подчеркнул Минниханов.

Такой подход не только повысит узнаваемость предприятий, но и позволит школьникам и студентам лучше узнать о производстве и навыках, необходимых для устройства на работу, заключил он.