Сергей Иванов: «Только на ближайшее время Казани не хватает порядка 200 экскурсоводов»

По оценке Государственного комитета РТ по туризму, только на самое ближайшее время Казани не хватает примерно 200 экскурсоводов. Об этом в интервью «Татар-информ» рассказал глава комитета Сергей Иванов.

Дефицит экскурсоводов остро проявился этим летом, когда поток туристов в Татарстан значительно увеличился по причине труднодоступности заграничного отдыха в этом сезоне. Только за семь месяцев этого года число туристов выросло на 30% по сравнению с январем — июлем 2021-го.

«Обычно число туристов у нас увеличивается на 6–9% ежегодно. Такую тенденцию мы наблюдаем последние 5–7 лет, и в этом году тоже ориентировались примерно на эти цифры. В 2021 году мы чуть-чуть не дошли до уровня 2019 года по числу туристов — примерно на 6% (организованный турпоток составил 3,3 млн человек). А уже в этом году мы идем с опережением 2019 года. Того количества экскурсоводов, которое было в 2019 году, сейчас не хватает, причем не один-два раза за год, в пик. Это стало в текущем сезоне хронической проблемой. В течение этого летнего сезона была практически половина дней, когда экскурсоводов не хватало. И экскурсоводов Казани не хватает как никого другого», — констатировал Иванов.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что по сравнению с другими регионами России (исключая, конечно, Москву и Санкт-Петербург), в Татарстане достаточно много обученных, аккредитованных и непосредственно задействованных в профессии экскурсоводов — приблизительно 600 человек. Основные ворота для въезда туристов в Татарстан — это, конечно, Казань, где приезжающие подчас и нанимают гида для сопровождения как по столице региона, так и для поездок в другие места республики — в Елабугу, Болгар, Тетюши, Камское Устье, Свияжск, Чистополь.

После сезона повышенного спроса на услуги экскурсоводов Болгарский музей-заповедник заявил о желании увеличить число своих экскурсоводов на 30% (сейчас здесь в штате имеется 35 сотрудников). По данным экскурсионного отдела Свияжского музея-заповедника, дефицит экскурсоводов был бы исчерпан, если бы каждый день с туристами работало на 45% экскурсоводов больше, а в перспективе их число увеличилось бы вдвое.

«Экскурсовод — это важное звено в туристическом продукте, и оно должно быть очень качественным. Нам хотелось, чтобы в профессию пришли люди соответствующего уровня компетенций — обладающие хорошими знаниями в области истории, которые умеют красиво излагать мысли, коммуницировать с незнакомыми людьми. Всем нам хочется увидеть перед собой экскурсовода, который действительно очень интересно, захватывающе, увлекательно рассказывает о тех местах, которые он показывает. Я уверен, что это может подойти людям, которые не заняты в летний период. Я уверен, что есть большое количество людей, например, учителей, которые могли бы для себя рассмотреть возможность работы экскурсоводами на лето. У них прекрасный багаж знаний, хорошо поставлена речь. Это хороший заработок, хорошая физическая активность, когда нужно проходить с группой определенные расстояния. Вам будут задавать вопросы — вы общаетесь с интересными людьми, которые приезжают из разных регионов. Это интересный пласт работы для тех, кто любит общаться с людьми. Экскурсовод — это человек, который обладает высоким интеллектуальным запасом», — подчеркнул Иванов.

Подробный материал о дефиците экскурсоводов, случившемся этим летом в Казани, читайте по ссылке.