Общество 21 января 2026 14:28

Сергей Иванов: Сегодня значительную долю турпотока составляют зумеры и миллениалы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня значительную долю турпотока составляют зумеры и миллениалы, для которых главное – эмоции и активности. Преимущественно, они знакомятся со всеми доступными услугами онлайн. Об этом на коллегии Госкомитета РТ по туризму сообщил его председатель Сергей Иванов.

«Сегодня значительную долю турпотока составляют зумеры и миллениалы, для которых ценность и привлекательность поездки складывается из эмоций и активностей, а все возможные услуги должны быть доступны онлайн. Такого рода туристы редко физически приходят в турагентства, чаще – выбирают и бронируют все в интернете», – заявил он.

Он призвал всех участников туриндустрии больше обращать внимание на сайты и аккаунты в соцсетях, которые стали своеобразной витриной услуг.

Кроме того, важно усиливать свое присутствие в ИИ-сервисах. По словам Иванова, все больше туристов ищут информацию для путешествий именно в нейросетях.

«Нужно понимать, что поиск через ИИ-сервисы, – это не традиционный поиск через Яндекс или гугл. Искусственный интеллект собирает и обрабатывает всю информацию, которая есть в интернете. Поэтому Татарстану, как туристическому направлению, нужно увеличивать объем яркой, положительной информации о себе. Публиковать статьи на сайтах, активно взаимодействовать со СМИ, создавать качественные инфоповоды, готовить аналитические статьи, которые затем и будет использовать нейросеть», – объяснил председатель Госкомитета РТ по туризму.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
