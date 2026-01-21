Сергей Иванов: Сегодня значительную долю турпотока составляют зумеры и миллениалы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня значительную долю турпотока составляют зумеры и миллениалы, для которых главное – эмоции и активности. Преимущественно, они знакомятся со всеми доступными услугами онлайн. Об этом на коллегии Госкомитета РТ по туризму сообщил его председатель Сергей Иванов.

Он призвал всех участников туриндустрии больше обращать внимание на сайты и аккаунты в соцсетях, которые стали своеобразной витриной услуг.

Кроме того, важно усиливать свое присутствие в ИИ-сервисах. По словам Иванова, все больше туристов ищут информацию для путешествий именно в нейросетях.

«Нужно понимать, что поиск через ИИ-сервисы, – это не традиционный поиск через Яндекс или гугл. Искусственный интеллект собирает и обрабатывает всю информацию, которая есть в интернете. Поэтому Татарстану, как туристическому направлению, нужно увеличивать объем яркой, положительной информации о себе. Публиковать статьи на сайтах, активно взаимодействовать со СМИ, создавать качественные инфоповоды, готовить аналитические статьи, которые затем и будет использовать нейросеть», – объяснил председатель Госкомитета РТ по туризму.