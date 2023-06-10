Сергей Иванов рассказал, хватит ли гостиничных номеров в Казани для гостей саммита БРИКС

Во время проведения Фиджитал-игр и саммита БРИКС в Казани может не хватить гостиничных номеров, чтобы разместить всех гостей. Об этом председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов сказал в «Интервью без галстука», передает «Татарстан 24».

«Я думаю, что будет нехватка номеров, потому что Фиджитал-игры меньше, чем через год, а саммит БРИКС через полтора. Этого срока недостаточно», — рассказал гость программы.

Он пояснил, что, несмотря на то, что во время Универсиады удалось разместить гораздо большее количество гостей из других стран, проблема возникает из-за разницы делегаций.

«Это разные аудитории. Во-первых, тогда была построена большая Деревня Универсиады, куда заселили 14 тысяч спортсменов, представителей делегаций и тренеров. Сейчас есть порядка 2 тысяч коек. Во-вторых, делегации выдвигают определенные требования к гостинично-номерному фонду. Невозможно поселить их представителей в двухзвездочной гостинице или Деревне Универсиады. Нужна гостиница с 4 или 5 звездами», — объяснил Иванов.

Ранее в Госкомитете РТ по туризму объяснили, почему инвесторы неохотно вкладывают в гостиницы.