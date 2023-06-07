Госкомитет РТ по туризму объяснил, почему инвесторы неохотно вкладывают в гостиницы

Срок окупаемости гостиниц и отелей очень большой, поэтому для предпринимателей необходимо создавать комфортные условия для реализации их проектов. Такое мнение высказал председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

«Окупаемость гостиничных проектов в нашей стране очень длинная. Есть другие сферы бизнеса, где рентабельность выше. Именно поэтому мы должны создать комфортные условия для инвесторов. Конечно, есть механизмы нацпроекта и инвестиционного совета нашей республики. К тому же мы надеемся, что в этом году вновь начнет работать субсидирование процентной ставки для инвесторов, которые строят большие гостиницы от 120 номеров», – поделился собеседник.

Такие меры снижают срок окупаемости, что привлекает больше инвесторов. Для небольших проектов, таких как глэмпинги, в Татарстане существует отдельная программа поддержки, когда они по упрощенной процедуре могут получать земельные участки для реализации идеи.