Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Госкомитет РТ по туризму объяснил, почему инвесторы неохотно вкладывают в гостиницы
Срок окупаемости гостиниц и отелей очень большой, поэтому для предпринимателей необходимо создавать комфортные условия для реализации их проектов. Такое мнение высказал председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.
«Окупаемость гостиничных проектов в нашей стране очень длинная. Есть другие сферы бизнеса, где рентабельность выше. Именно поэтому мы должны создать комфортные условия для инвесторов. Конечно, есть механизмы нацпроекта и инвестиционного совета нашей республики. К тому же мы надеемся, что в этом году вновь начнет работать субсидирование процентной ставки для инвесторов, которые строят большие гостиницы от 120 номеров», – поделился собеседник.
Такие меры снижают срок окупаемости, что привлекает больше инвесторов. Для небольших проектов, таких как глэмпинги, в Татарстане существует отдельная программа поддержки, когда они по упрощенной процедуре могут получать земельные участки для реализации идеи.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»