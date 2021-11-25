Сергей Иванов: Рассчитываем на загрузку отелей Татарстана в 80–90% в новогодние праздники

На новогодние праздники загрузка отелей в Татарстане должна составить 80–90%, уже сейчас осталось не так много свободных мест. Об этом в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову рассказал глава Госкомитета по развитию туризма РТ Сергей Иванов.

«По информации от гостиниц, наблюдается высокий процент бронирования. Мы надеемся, что нагрузка будет порядка 80–90%. Уже сейчас можно сказать, что осталось мало свободных номеров. Хочется, чтобы никаких форс-мажоров не случилось и все те, кто планирует поездку в Татарстан, смогли ее осуществить», — заметил собеседник агентства.

Иванов подчеркнул, что в каждом туристическом центре республики традиционно готовится особая программа к новогодним праздникам. Кроме того, к началу января планируется организовать кольцевой чартерный туристический поезд, который будет курсировать по регионам Приволжского федерального округа.

«К январским каникулам планируется организовать кольцевое движение поездов по нескольким регионам Поволжья. Турист может сесть на любой станции, сделать круг, посмотреть два-три региона и вернуться домой», — пояснил Иванов.

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