Сергей Иванов: «Задача – выстроить аналог Золотого кольца России на Средней Волге»

Как будет развиваться туризм Татарстане в условиях пандемии Covid-19, какие меры поддержки необходимы бизнесу и будут ли загружены туристические центры республики в новогодние праздники, рассказал руководитель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову.

Сергей Иванов: «Пользу внутреннему туризму принесло обстоятельство, что последние два года многие международные направления были закрыты» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Если раньше на долю организованных групп приходилось около половины всех туристов, то сейчас только 10%»

Какая ситуация складывается в сфере туризма в Татарстане? Каковы предварительные итоги?

Нужно сказать, что мы все уже начали привыкать к жизни в условиях пандемии. Частично восстановилась и мобильность населения. Оценивая итоги девяти месяцев этого года, мы видим, что туристический поток гораздо выше, чем за аналогичный период 2020 года. Если сравнивать с допандемийным 2019 годом, то мы видим, что поток восстановился на 90-93%.

В этом году был устойчивый турпоток с мая по сентябрь, были всплески и в весенние праздники. Поэтому можно сказать, что сейчас мы идем почти по графику 2019 года. Впрочем, окончательные итоги будем подводить в 2022 году.

Сколько туристов посетили Татарстан с начала года?

На сегодняшний день нашу республику посетили около 2,4 млн человек. Но стоит отметить, что есть разница в популярности разных туристических центров. В последние два года серьезно изменилась и структура туристического потока. Если раньше на долю организованных групп приходилось около половины всех туристов, то сейчас только 10%.

«Если раньше на долю организованных групп приходилось около половины всех туристов, то сейчас только 10%» Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Мы проводили исследование, которое показало, что сейчас люди стремятся к социальному дистанцированию. Граждане не готовы путешествовать в группах. Кроме того, существенно сократилась глубина бронирования. Если раньше туристы заказывали бронь отеля за три месяца, то сейчас это происходит чуть ли не в последний день. Люди опасаются, что эпидемиологическая ситуация может измениться, могут ввести дополнительные ограничения.

Если в 2019 году владелец гостиницы заранее знал примерную загрузку номерного фонда на полтора месяца вперед, то сейчас он не может дать прогноз даже на неделю.

Пользу внутреннему туризму принесло обстоятельство, что последние два года многие международные направления были закрыты. Из-за этого граждане, которые никогда не отдыхали на территории России, стали рассматривать варианты поездок по родной стране. Многие выбирали именно Татарстан. Мы видели, что к нам в этом году приехали люди, которые раньше не путешествовали по России.

«Туристы, которые приехали в Татарстан, даже не представляли, что на территории нашей страны есть такие интересные и комфортные места» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Туристы, которые приехали в Татарстан, даже не представляли, что на территории нашей страны есть такие интересные и комфортные места. Мы стали контактировать с новым сегментом туристов, который претендует на очень высокий уровень сервиса и широкое разнообразие туристического продукта. Самое главное, что по итогам мониторинга отзывов большинству гостей в Татарстане понравилось. Это большая работа всей команды туристической отрасли республики.

Самая эффективная реклама для туриста – это совет друзей и знакомых. Если они расскажут, что ездили в Татарстан и им очень понравилось, то это сработает намного лучше, чем рекламные сообщения.

«Прорабатываем вопрос о туристических чартерах в Казань на новогодние каникулы»

В сентябре в Казань из Москвы прилетел первый чартерный туристический рейс. Будет ли продолжаться эта программа, оправдала ли она ожидания?

Мы давно мечтали о том, чтобы чартеры летали не только на иностранные курорты, но и к нам в Татарстан. К этой мечте пришлось долго идти, и в этом году она осуществилась. Это стопроцентный туристический продукт, когда человек единовременно покупает и тур, и билеты, и проживание, и развлекательную программу.

В этом году мы впервые опробовали эту систему. Всего состоялось семь поездок, во время которых Татарстан посетили чуть более 1 тыс. человек. Эта цифра не очень большая, тут важен прецедент. Туроператоры увидели, что такой запрос есть. Сейчас мы прорабатываем вопрос об организации чартерных рейсов в нашу республику на новогодние каникулы. Также есть планы продолжить эту программу в теплое время года.

«Мы давно мечтали о том, чтобы чартеры летали не только на иностранные курорты, но и к нам в Татарстан» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Ключевую роль в запуске программы сыграла поддержка со стороны Ростуризма. Федеральное агентство субсидирует половину стоимости перелетов по этой чартерной программе. Мы, в свою очередь, провели работу по созданию туристического пакета: программу, логистику и многое другое. Нам было важно собрать туристический пакет, который устраивал бы широкую аудиторию. Возникло множество вопросов, в том числе о цене, логистике и так далее.

Кроме того, чтобы туристы знали о проекте, мы провели серию рекламно-информационных туров. Организовали презентацию нашего туристического продукта для представителей туристических компаний из более чем 30 регионов.

Есть еще и программа с чартерными поездами «Выходные в Поволжье». Как она себя показала, туристы довольны?

Это очень интересный продукт, который родился в Самарской области. На сегодняшний день уже создана сеть маршрутов внутри Приволжского округа. К январским каникулам планируется организовать кольцевое движение поездов по нескольким регионам Поволжья. Турист может сесть на любой станции, сделать круг, посмотреть два-три региона и вернуться домой.

«В прошлом году мы встретили первый чартерный поезд в Казани. Такой формат туристам понравился, и программа продолжилась» Фото: tourism.tatarstan.ru

В прошлом году мы встретили первый чартерный поезд в Казани. Такой формат туристам понравился, и программа продолжилась. Таким образом, столица Татарстана приняла уже более 1,6 тыс. туристов. Это интересный и комфортный способ посетить регионы нашей страны.

«Суть в том, чтобы в Приволжье появилась единая сеть культурно-познавательных, гастрономических, этнических маршрутов»

Госкомитет РТ по туризму работает над проектом «Великий Волжский путь». Расскажите о нем и какие результаты уже достигнуты?

Это большой проект, который охватывает все регионы Приволжского округа. Он предполагает создание маршрутов, показывающих логистические, культурные и исторические связи регионов. Программа «Яркие выходные в Приволжье», о чем я рассказывал ранее, – это одна из частей проекта «Великий Волжский путь».

Суть в том, чтобы в Приволжье появилась единая сеть культурно-познавательных, гастрономических, этнических и других туристических маршрутов. Чтобы люди, приезжая в любой регион Приволжского округа, могли увидеть, что здесь качественно развитая туристическая дестинация, есть много точек притяжения, экскурсий и качественных отелей. Мы хотим, чтобы люди рассматривали посещение Поволжья как полноценную туристическую поездку на 5, 7 или даже 11 ночей.

«Наша задача – выстроить аналог Золотого кольца России, только на Средней Волге. Мы подали заявку в Ростуризм, чтобы сделать этот маршрут национальным» Фото: © ИА «Татар-информ»

По сути, наша задача – выстроить аналог Золотого кольца России, только на Средней Волге. За один год сделать это невозможно, но сейчас мы подали заявку в Ростуризм, чтобы сделать этот маршрут национальным, чтобы мы могли получать федеральную поддержку для развития проекта.

Шаг за шагом мы стараемся закручивать туристический поток на территории ПФО. От этого выиграют все регионы, в том числе и Татарстан. Мы получим туриста, который проводит много времени на территории региона и к тому же готов вернуться вновь.

«В нацпроекте заложены инструменты развития инфраструктуры, стимулирования спроса, поддержки частных туристических инициатив»

В России реализуется национальный проект, направленный на развитие туризма. Что он дал Татарстану?

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» ставит ориентир, что к 2030 году количество путешествий по России должно увеличиться в 2,2 раза. Это серьезный вызов, Татарстан будет стремиться перевыполнить показатель.

Нацпроект направлен на создание комплексных туристических территорий. Сейчас мы готовимся к началу сотрудничества с Корпорацией туризма РФ, которая создана специально для реализации национального проекта.

Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» предусматривает меры поддержки для стимулирования спроса на поездки. Это субсидирование чартерных программ, кешбэк, поддержка компаний, которые привозят туристов из-за рубежа, и многое другое.

Нацпроект предусматривает такие меры поддержки, как субсидирование чартерных программ, кешбэк, поддержка компаний, которые привозят туристов из-за рубежа Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

В нацпроекте заложены инструменты для развития инфраструктуры, стимулирования спроса, поддержки частных туристических инициатив, цифровизации отрасли. Все это должно улучшить качество номерного фонда в нашей стране, создать новые точки притяжения и маршруты для туристов.

Пандемия коронавируса нанесла удар по туристической отрасли. Какие меры поддержки были оказаны представителям татарстанского турбизнеса от федеральных ведомств?

В прошлом году Ростуризм впервые запустил конкурсную программу грантовой поддержки предпринимательских инициатив. От Татарстана 18 проектов оказались в числе победителей. Эта мера направлена на закупку туристического оборудования, на создание новых маршрутов, глэмпингов и так далее.

По итогам первого года работы программы стало ясно, что наибольший эффект достигнут в таких видах туризма, как кемпинги, глэмпинги, базы отдыха, строительство подогреваемых бассейнов и создание мобильных приложений-путеводителей. Эти виды туризма будут поддерживаться и впредь.

Вы упомянули глэмпинги. Это относительно новое явление для сферы туризма в Татарстане. Как оно развивается в нашей республике?

Тема глэмпингов интересна предпринимателям, поскольку не требует больших капиталовложений относительно отелей и гостиниц. На сегодняшний день в Татарстане работают 11 глэмпингов. Их суммарная емкость – около 400 мест. И развитие продолжается.

В этом году мы провели обучение предпринимателей, которые хотят открыть подобные проекты. Мы видим, что интерес к этой теме растет. Это значит, что количество таких объектов будет только увеличиваться.

Большие наши ожидания в части развития глэмпингов связаны с грантовой поддержкой Ростуризма. По нашим оценкам, Татарстан активно развивает эту тему.

С 5 по 7 декабря в Татарстане пройдет Международный туристический форум «Ориентиры будущего». Какие вопросы будут рассматриваться и какие ожидания?

На форуме мы планируем обсудить новые тенденции, которые будут определять развитие туризма в ближайшие пять лет. Первый день форума будет посвящен созданию нестандартных объектов туризма. Поделятся опытом бизнесмены, которые как первопроходцы создавали свои проекты, сталкивались с трудностями и решали их.

Далее мы хотим поговорить о создании туристических пешеходных троп. В мире есть несколько успешных примеров, когда люди приезжают и специально идут пешком по несколько дней, наслаждаясь близостью с природой.

Кроме того, у нас будет тема, связанная с развитием гастрономического туризма. Этот момент особенно актуален, потому что Казань признана гастрономической столицей России. Нам важно понимать, как правильно создавать успешные проекты в этой области.

Второй день форума будет традиционно посвящен теме цифровизации туризма. Появляются новые технологии, меняются модели получения и потребления информации. Мы разберем практические кейсы, как предпринимателям это использовать в работе, чтобы увеличить прибыль предприятия.

Будет предусмотрен как офлайн-, так и онлайн-формат. К трансляции можно будет подключиться и слушать спикеров оба дня. Будет насыщенная программа. «Ориентиры будущего» – это всегда точка обсуждения новых и нестандартных вещей и трендов, которые затем используются всеми.

Для форума мы будем использовать несколько площадок как в Казани, так и в Иннополисе. Планируем провести мероприятие в максимально неформальном формате. Нам хочется, чтобы на форуме создалась комфортная среда для творчества и обмена идеями.

«На новогодние каникулы рассчитываем на загрузку гостиниц в 80-90%»

Скоро новогодние праздники. Мы знаем, что в предыдущие годы в этот период в Казани все отели были полностью заполнены туристами. Что ждете в этом году?

По информации от гостиниц, наблюдается высокий процент бронирования. Мы надеемся, что нагрузка будет порядка 80-90%. Уже сейчас можно сказать, что осталось мало свободных номеров. Хочется, чтобы никаких форс-мажоров не случилось и все те, кто планирует поездку в Татарстан, смогли ее осуществить.

«Ближе к Новому году мы подробнее расскажем о том, что ждет жителей и гостей Татарстана в зимние каникулы» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Какие особенности будут в новогодние каникулы в сфере туризма в Татарстане?

Традиционно в каждом туристическом центре готовится особая программа для этого периода. Ближе к Новому году мы подробнее расскажем о том, что ждет жителей и гостей Татарстана в зимние каникулы и где будут самые интересные места, вкусная еда и насыщенная программа.

В 2022 году Татарстан будет отмечать 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Будут ли туристические мероприятия, связанные с этим событием? Каковы в целом планы на год?

В 2022 году мы хотим увеличить число чартерных рейсов, межрегиональных туристических маршрутов и начать восстановление потока туристов из-за рубежа. На сегодняшний день число иностранных туристов в Татарстане минимально. Понемногу поток начал появляться в Москве и Санкт-Петербурге.

«Что касается 1100-летия принятия ислама, то это будет глобальное событие. Татарстан снова окажется в центре не только российской, но и мировой повестки» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Кроме того, мы будем продолжать развивать инфраструктуру – в частности, глэмпинги, гостиницы, чтобы создать максимальное количество новых мест для посещения в нашей родной республике.

Что касается 1100-летия принятия ислама, то это будет глобальное событие. Татарстан снова окажется в центре не только российской, но и мировой повестки. Мы ждем много гостей, готовим инфраструктуру и экскурсионную программу.

Татарстан известен и деловым туризмом. Как он развивается в условиях пандемии?

Деловой туризм будет восстанавливаться, когда будут вновь проводиться деловые мероприятия. Нужно понимать, что интернет и мобильная связь негативно влияют на деловой туризм. Формат видеоконференций ставит людей перед выбором: ехать или просто посмотреть онлайн. Это общемировой тренд, который имеет глобальное влияние. Общее число авиаперевозок в мире пока на низком уровне, что связано и с развитием онлайн-формата. Поэтому наша задача – создавать условия, чтобы человек захотел прилететь на мероприятие лично.