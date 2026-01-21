Сергей Иванов: Прогнозируем, что турпоток в РТ в 2025 году превысил 4,5 млн человек

По предварительным прогнозам, туристический поток в Татарстане в 2025 году превысил 4,5 млн человек. Об этом на коллегии Госкомитета РТ по туризму сообщил его председатель Сергей Иванов.

«Мы прогнозируем, что по итогам 2025 года турпоток преодолеет отметку в 4,5 млн человек. Это почти на пять процентов больше, чем в 2024 году. Объем оказанных услуг в сфере туризма с учетом смежных отраслей прогнозно составит 120 млрд рублей, что на 12% выше показателя прошлого года», – заявил он.

При этом он назвал снижение роста турпотока опасным вызовом для всей отрасли. Причиной этого может стать рост цен на бытовые услуги и рост налогов.

«Рост цен на бытовые услуги и товары, повышение налогов для бизнеса может привести к уменьшению расходов граждан на путешествия или вовсе к сокращению количества поездок, совершаемых россиянами в год. Уже сейчас отмечается снижение расходов на дополнительные услуги и товары», – пояснил Иванов.