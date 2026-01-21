Сергей Иванов: Мечтаем о большом семейном парке с посещаемостью до 3 млн человек

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Точкой роста сферы туризма Татарстана остаются семейные поездки. Большим катализатором развития может стать большой семейный парк. Об этом на коллегии Госкомитета РТ по туризму сообщил его председатель Сергей Иванов.

«Мы мечтаем о большом семейном парке с посещаемостью до 2-3 млн человек в год, который мог бы совместить в себе и развлекательную, и научно-популярную составляющую, и современные технологии», – отметил он.

Хорошим примером стал «Остров мечты» в Москве. Этот парк развлечений интегрирован в торговый центр. Казанские торговые центры сейчас переживают не самые легкие времена и поиск инвестора для создания семейного развлекательного парка станет шагом для перезагрузки пустующих площадей, считает Иванов.