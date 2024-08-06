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Сергей Иванов и Ринат Садыков сдадут нормы ГТО на дне физкультурника
Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков и Председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов подтвердили свое участие в сдаче норм ГТО на празднике День физкультурника, который пройдет в Казани 10 августа. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.
«Комплекс “Готов к труду и обороне” очень важен, особенно в нынешнее время. Большой интерес к нему проявляет и государственный сектор. Уже заявились более 120 человек, среди них министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков и Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. Мы надеемся, что и другие руководители ведомств присоединяться», - заявил он.
Площадки по сдаче норм ГТО будут открыты на каждой площадке празднования Дня физкультурника во всех районах республики. Так, уже стало известно, что фигуристка Евгения Тарасова проведет зарядку на дне физкультурника в Казани.
Мероприятия комплекса ГТО проходят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
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