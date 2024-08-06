Сергей Иванов и Ринат Садыков сдадут нормы ГТО на дне физкультурника

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков и Председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов подтвердили свое участие в сдаче норм ГТО на празднике День физкультурника, который пройдет в Казани 10 августа. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

«Комплекс “Готов к труду и обороне” очень важен, особенно в нынешнее время. Большой интерес к нему проявляет и государственный сектор. Уже заявились более 120 человек, среди них министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков и Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. Мы надеемся, что и другие руководители ведомств присоединяться», - заявил он.

Ильдар Садриев Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Площадки по сдаче норм ГТО будут открыты на каждой площадке празднования Дня физкультурника во всех районах республики. Так, уже стало известно, что фигуристка Евгения Тарасова проведет зарядку на дне физкультурника в Казани.

Мероприятия комплекса ГТО проходят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.