Фигуристка Евгения Тарасова проведет зарядку на дне физкультурника в Казани

Евгения Тарасова

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Во время «Дня казанского спорта», приуроченного ко Дню физкультурника 10 августа, утреннюю зарядку на празднике проведет серебряный призер Олимпийских игр, фигуристка Евгения Тарасова. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замминистра спорта РТ Ильдар Садриев.

«День физкультурника – один из главных спортивных праздников нашей страны. Акцент будет сделан на семейные ценности, так как 2024-й объявлен в России годом семьи. Девизом станет “Спорт вокруг человека”. Центральной площадкой в Казани станет экстрим-парк УРАМ. Активности там начнутся уже с 8 утра. Утреннюю зарядку проведет известная фигурстка, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Евгения Тарасова. Начало ориентировочно в 11:45», - пояснил спикер.

Ильдар Садриев Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Площадки празднования Дня физкультурника будут открыты и во всех районах Татарстана. Садриев призвал всех, кто любит спорт и не представляет без него свою жизнь, принять активное участие в празднике.

Что касается Казани, то к празднику будут проведены ряд городских соревнований по разным видам спорта: футбол, баскетбол, парусный спорт, пляжный волейбол и многие другие, добавил председатель комитета физкультуры и спорта Линар Гарипов.

Линар Гарипов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Нам предстоит большое масштабное спортивное событие. Мы его отмечаем уже 85 лет. Начнем день с зарядки, в течение дня будут проходить соревнования по северной ходьбе, проект “Спорт у дома”, сайклинг, презентации детских спортивных школ, турнир по боксу, открытые соревнования по парусному спорту, городской турнир по футболу и множество других интересных активностей», - заявил он.

Он призвал жителей и гостей города в День физкультурника, по возможности, отказаться от автомобилей и посетить праздник на велосипеде или прийти пешком. Это не только поспособствует здоровому образу жизни, но и облегчит маршрут до места проведения праздника.

Артур Сабитов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На каждой из площадок празднования Дня физкультурника в республике будет организована площадка сдачи норм ГТО, заявил исполнительный директор ВФСК ГТО по Татарстану Артур Сабитов.

«Любой житель республики сможет выполнить нормы ГТО на Дне физкультурника. Но есть условие: нужно предоставить медицинскую справку о своем здоровье. Но даже без документа можно попробовать себя в дисциплинах и весело провести время. Всех ждем», - сказал он.

Более подробно о программе Дня физкультурника в Казани Линар Гарипов докладывал на деловом понедельнике в Казанской мэрии.