Сергей Глазьев: Работаем над концепцией общего биржевого пространства ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия работает над концепцией общего биржевого пространства ЕАЭС. Об этом сообщил действующий член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике этой комиссии Сергей Глазьев в своем видеообращении к участникам V Казанского международного конгресса евразийской интеграции.

«Надеемся, что в следующем году у нас произойдет интеграция биржевых площадок в разных государствах. И участники торгов смогут свободно работать на биржевых рынках друг друга», – сказал спикер.

По мнению Глазьева, Евразийский экономический союз должен стать «частью ядра нового мирохозяйственного уклада, центром для генерации экономической активности, привлечения инвестиций, расширения партнерских отношений».

«В рамках этой работы завершаем реализацию стратегических направлений развития ЕАЭС до 2025 года. Более 300 механизмов, мер уже реализовано. Степень выполнения этой программы приближается к 80%. Уверен, что полностью реализуем все 12 стратегических направлений, по которым идет непрерывная работа», – отметил он.

Министр подчеркнул, что сейчас завершается внедрение цифровых технологий в сфере таможенного регулирования. В этой части решаются вопросы транзитного обеспечения через электронные навигационные пломбы, электронного таможенного декларирования.

Однако, по словам Глазьева, странам Евразийского экономического союза недостаточно иметь общий рынок, должна быть общая стратегия развития.

«В рамках стратегических направлений до 2025 года у нас разрабатывается методология поддержки кооперационных связей. Согласно статистике, две трети мировой торговли – это именно кооперация», – уточнил он.

Спикер добавил, что недавно было утверждено положение о субсидировании процентных ставок для хозяйствующих субъектов, которые организуют совместные кооперационные проекты.

«Мы рассматриваем предложения разных государств по развертыванию таких кооперационных проектов», – заявил он.

Другое перспективное направление – совместные инвестиционные программы и инновационные проекты, заметил министр.

«Чтобы их реализовывать, тоже нужные соответствующие механизмы и инструменты», – заключил он.