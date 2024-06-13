news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 13 июня 2024 14:06

Мухаметшин: ЕАЭС становится одним из самых эффективных наднациональных объединений

Скопировать ссылку

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) становится одним из самых эффективных наднациональных объединений. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на открытии V Казанского международного конгресса евразийской интеграции.

«Совокупный ВВП составил более 2,5 трлн долларов. В рамках ЕАЭС формируются условия для стабильного развития экономик государств-членов, всесторонней модернизации и повышения конкурентоспособности в глобальном масштабе. Функционирует общий рынок труда, действует свобода передвижения рабочих, продолжается построение единого рынка услуг, уже действующего на территории ЕАЭС. Унифицированные правила позволили максимально упростить ведение бизнеса», — рассказал глава парламента.

По словам Мухаметшина, в последние годы заметно активизировались внешние связи субъектов РФ. Это становится важной составляющей всего комплекса мер государственных отношений России с зарубежными странами, уточнил он.

Председатель Госсовета подчеркнул, что, участвуя в международной внешнеэкономической деятельности, субъекты Федерации способствуют созданию благоприятных предпосылок для устойчивого роста и повышения конкурентоспособности отечественной экономики, технологического обновления.

«Международная кооперация внутри ЕАЭС ведет к укреплению связующих технологических линий на производственных площадках, комплексному импортозамещению, созданию высокотехнологических производств», — заметил он.

Работа международного конгресса продлится в Казани 13 и 14 июня. В центре двухдневных дискуссий будут идеологические, социально-политические и общественно-экономические стороны развития Евразийского экономического союза, сообщил глава парламента.

«Символично, что пятый международный конгресс проходит в год своеобразного юбилея — десятилетия подписания астанинского договора о создании Евразийского экономического союза и 30-летия исторической инициативы Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о запуске глобального интеграционного проекта на основе прочных экономических взаимосвязей», — констатировал он.

Мухаметшин также зачитал приветствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова. «Сегодня, когда ситуация в мире серьезно усложнилась вследствие деструктивных линий государств коллективного Запада, ваша работа по формированию созидательной международной повестки дня представляется весьма востребованной», — говорится в его обращении к участникам мероприятия.

Приветствие Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина зачитал заместитель председателя Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

«В условиях формирования справедливого многополярного миропорядка расширяется сотрудничество наших стран, заинтересованных в суверенном развитии, сохранении исторической правды, национального культурного наследия», — отметил Володин в своем приветствии.

По его мнению, важно, чтобы итогом дискуссии стали перспективные предложения в интересах граждан.

Член-корреспондент Академии наук РТ Вадим Хоменко добавил, что основная задача конгресса — на теоретическом, методологическом и методическом уровнях обсудить проблемы, которые сейчас стоят перед странами Евразии, и определить пути их решения.

«Конгресс юбилейный, совпадает с другими событиями и является предшественником крупного мероприятия, которое будет проходить в Казани, — саммита стран БРИКС. Поэтому рекомендации, которые будут вынесены на этом конгрессе, передадут руководителям соответствующих рабочих групп БРИКС для дальнейшей работы», — сказал он.

#евразийский экономический союз #еаэс #конгресс
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2