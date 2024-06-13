Мухаметшин: ЕАЭС становится одним из самых эффективных наднациональных объединений

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) становится одним из самых эффективных наднациональных объединений. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на открытии V Казанского международного конгресса евразийской интеграции.

«Совокупный ВВП составил более 2,5 трлн долларов. В рамках ЕАЭС формируются условия для стабильного развития экономик государств-членов, всесторонней модернизации и повышения конкурентоспособности в глобальном масштабе. Функционирует общий рынок труда, действует свобода передвижения рабочих, продолжается построение единого рынка услуг, уже действующего на территории ЕАЭС. Унифицированные правила позволили максимально упростить ведение бизнеса», — рассказал глава парламента.

По словам Мухаметшина, в последние годы заметно активизировались внешние связи субъектов РФ. Это становится важной составляющей всего комплекса мер государственных отношений России с зарубежными странами, уточнил он.

Председатель Госсовета подчеркнул, что, участвуя в международной внешнеэкономической деятельности, субъекты Федерации способствуют созданию благоприятных предпосылок для устойчивого роста и повышения конкурентоспособности отечественной экономики, технологического обновления.

«Международная кооперация внутри ЕАЭС ведет к укреплению связующих технологических линий на производственных площадках, комплексному импортозамещению, созданию высокотехнологических производств», — заметил он.

Работа международного конгресса продлится в Казани 13 и 14 июня. В центре двухдневных дискуссий будут идеологические, социально-политические и общественно-экономические стороны развития Евразийского экономического союза, сообщил глава парламента.

«Символично, что пятый международный конгресс проходит в год своеобразного юбилея — десятилетия подписания астанинского договора о создании Евразийского экономического союза и 30-летия исторической инициативы Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о запуске глобального интеграционного проекта на основе прочных экономических взаимосвязей», — констатировал он.

Мухаметшин также зачитал приветствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова. «Сегодня, когда ситуация в мире серьезно усложнилась вследствие деструктивных линий государств коллективного Запада, ваша работа по формированию созидательной международной повестки дня представляется весьма востребованной», — говорится в его обращении к участникам мероприятия.

Приветствие Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина зачитал заместитель председателя Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

«В условиях формирования справедливого многополярного миропорядка расширяется сотрудничество наших стран, заинтересованных в суверенном развитии, сохранении исторической правды, национального культурного наследия», — отметил Володин в своем приветствии.

По его мнению, важно, чтобы итогом дискуссии стали перспективные предложения в интересах граждан.

Член-корреспондент Академии наук РТ Вадим Хоменко добавил, что основная задача конгресса — на теоретическом, методологическом и методическом уровнях обсудить проблемы, которые сейчас стоят перед странами Евразии, и определить пути их решения.

«Конгресс юбилейный, совпадает с другими событиями и является предшественником крупного мероприятия, которое будет проходить в Казани, — саммита стран БРИКС. Поэтому рекомендации, которые будут вынесены на этом конгрессе, передадут руководителям соответствующих рабочих групп БРИКС для дальнейшей работы», — сказал он.