Сергей Друзьяк и шесть спектаклей: Казанский ТЮЗ встретит фестиваль «Поколение БУДУщего»

С 19 по 22 сентября на площадке Казанского ТЮЗа будет проходить второй Всероссийский фестиваль детских театральных коллективов «Поколение БУДУщего». Он, напомним, был инициирован несколько лет назад Казанским ТЮЗом и первоначально назывался «Поколение NEXT». Мероприятие чередует через год образовательную программу для театральных педагогов (Всероссийский театрально-образовательный форум) и непосредственно фестиваль с возможностью презентовать на казанской сцене спектакли детских театральных коллективов из других регионов России.

«“Поколение БУДУщего“ – название стало более звучным. БУДУ – мы верим в наше поколение, которое будет. Фестиваль проводим совместно с Министерством культуры Татарстана при информационной поддержке Минкульта России, Союза театральных деятелей РТ и России. Все лето принимались заявки, экспертный совет их посматривал. На фестиваль поступило более 80 коллективных заявок от детских театров и коллективов из 29 регионов страны», – рассказала на пресс-конференции о предстоящем театральном сезоне директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева.

В результате онлайн-отбора в финал вышли шесть коллективов, которые приедут в Казань и презентуют заявленные спектакли на сцене Казанского ТЮЗа. Это театральная студия «Дети Райка» из Москвы, детская театральная студия из Казани «Апуш», детский образцовый коллектив из Санкт-Петербурга «Театр “Серебряный ключик“», образцовая детская театральная студия из Переславля-Залесского «Новая сцена», школьный инклюзивный театр из Казани «Зеленая шуба», а также коллаборация-студия лаборатории «Нежность», которая родилась во время юбилейного питчинга проектов.

«Инклюзивная студия “Ихлас“ стала победителями питчинга. Как результат родилась коллаборация студии “Ихлас“, нашей инклюзивной студии театра “Создавая театр“ и ребят студии “Театралка», которые занимаются в стенах нашего театра. В рамках фестиваля все показы будут бесплатны, приходите с детьми, смотрите, только нужно предварительно регистрироваться. А также будут лекции, мастер-классы от артистов театра и творческая встреча с актером театра и кино Сергеем Друзьяком», – пригласила директор Казанского ТЮЗа.

Актер, известный по сериалу «Кремлевские курсанты» и как телеведущий Каляка-Маляка, в 2021 году, напомним, становился гостем фестиваля «Поколение NEXT». В том числе на фестивале он освоил роль в спектакле «Error 404» от театральной мастерской «ТеМа» из Тюмени. Постановка в жанре форум-театра стала тогда одним из четырех победителей Всероссийского фестиваля детских театральных коллективов.