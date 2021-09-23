«Кремлевский курсант» актер Сергей Друзьяк освоил роль в форум-театре на фестивале Казани

фото: Михаил Захаров

Актер театра и кино, телеведущий Сергей Друзьяк стал участником спектакля в жанре форум-театра в Казани. Постановка стала одним из четырех победителей Всероссийского фестиваля детских театральных коллективов «Поколение NEXT», проводимого Казанским ТЮЗом. Актер, приглашенный на фестиваль в качестве образовательного «сюрприза» для его участников, прибыл в столицу РТ на день раньше запланированного с ним artist talk (встречи — прим. Т-и) и сразу же отправился знакомиться с мероприятиями, участниками и конкурсными работами.

Спектакль «Error 404» от театральной мастерской «ТеМа» из Тюмени — это постановка в современном театральном формате, который еще называют партисипаторным театром (театром участия) или театром угнетенных. Актеры разыгрывают ситуацию с острым, проблемным или конфликтным состоянием, а затем зрителям предлагается обсудить и разрешить ее по-своему, став непосредственным участником постановки — можно заменить одного из актеров или ввести новый персонаж.

В театральной мастерской «ТеМа» из Тюмени обучаются дети от 6 до 18 лет. Постановка «Error 404» основана на конкретных историях и переживаниях самих участников мастерской подросткового возраста. Спектакль осмысливает проблему буллинга сверстниками, преподавателями, непонимания родителей: Катя Зайцева хочет поступать в театральный, но не находит поддержки у отца и оказывается объектом насмешек одноклассников и травли учителя.

Зрителями этой постановки — победителя фестиваля «Поколение NEXT», помимо юных участников, начинающих актеров, стали главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев, режиссер премьерного проекта — эксперимента спектакля в едущем по городу трамвае Зоя Рутер. Самым активным участником форума (обсуждения) оказалась девочка Маша Чубарова, участница фестиваля, приехавшая в Казань из Гусиноозерска (Бурятия) вместе с театром кукол «Родничок». Она также попробовала примерить на себя роль главной героини — Кати Зайцевой.

В итоге разрешить ситуацию помог гость фестиваля Сергей Друзьяк, также присутствовавший на показе. Он вошел в роль одиннадцатиклассницы и помог смягчить непреклонного, требовательного учителя литературы. Затем профессиональный актер предложил еще один маневр — ввел в ситуацию друга отца школьницы Виктора.

Формат форум-театра напоминает психологический тренинг: участникам предлагается примерить на себя ситуацию, понять каждого из персонажей и помочь им изменить свое отношение к проблеме, решить ее иначе.

«Мы не можем исправить тех людей, которые нам не нравятся. Но в жизни попросить о помощи „словами через рот“ — это суперэффективно», — делает главный вывод из постановки «Error 404» художественный руководитель театральной мастерской Светлана Ханжина.

Сегодня актер Сергей Друзьяк проведет часовую встречу с участниками фестиваля «Поколение NEXT» . Вечером состоится церемония награждения победителей фестиваля детских театральных коллективов. В этом году, напомним, на участие в нем было подано 120 заявок, жюри выбрало четырех победителей.