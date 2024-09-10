БРИКС должен стать фундаментом многополярного мира, заявил известный своей поддержкой России Семен Бойков, который безвылазно живет уже 650 дней в российском консульстве в Сиднее. Он участвовал в деловой секции на Kazan Digital Week по видеосвязи.

«БРИКС должен стать фундаментом многополярного мира», – сказал Бойков.

О многополярном мире сказал и другой участник секции, американская журналистка Фиорелла Изабель Майорка. Она считает, что США – больше не мировой лидер, на арену вышли Россия и Китай, что станет еще более заметно на грядущем саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года.

В очном формате также приняла участие журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде, которая преследуется в своей стране за освещение темы специальной военной операции. Она живет в Москве и ранее делилась своими наблюдениями о последствиях новых санкций Евросоюза, введенных в 2022 году после начала спецоперации на Украине.

Ирландский корреспондент телеканала RT Чей Боуз участвовал в секции по видеосвязи и заявил, что много раз лично был в Казани.

«Я много раз был в этом прекрасном городе. Это очень красивое место и часть той прекрасной страны, которой является Россия. Важно, чтобы западные журналисты рассказывали о жизни российских людей», – заявил Боуз.



Ранее «австралийский казак» Бойков поблагодарил Президента РФ Владимира Путина за российское гражданство.

В 2022 году суд сиднейского района Бернвуд вынес вердикт в отношении Семена Бойкова, приговорив его к 10 месяцам тюремного заключения. В вину ему вменяется нарушение судебного предписания о неразглашении конфиденциальной информации.

Бойков безвылазно живет в российском консульстве в Сиднее. В конце 2022 года он получил убежище от преследований полиции, которая считает его «угрозой национальной безопасности» Австралии.