«Австралийский казак» Бойков заявил о желании переехать в Россию

Семен Бойков, получивший в прошлом году убежище в российском генконсульстве в Сиднее от преследования полиции, заявил о желании переехать в Россию. Заявление прозвучало на сессии Kazan Digital Week «Свобода слова в условиях цифровой многополярности: Гарантии и риски».

«С удовольствием бы переехал бы в Россию, оставил Австралию, но, к сожалению, мы отмечаем глобальную войну против свободы слова. Журналисты по всему миру находятся в зоне поражения», – заявил Бойков.

Бойков также поблагодарил Президента России Владимира Путина за российское гражданство, которое «австралийский казак» получил в сентябре прошлого года.

«Мне русские не говорят, чего говорить, чего не говорить, за что я благодарен. И естественно, я благодарен Президенту Путину за гражданство, за то, что я могу жить и продолжать работать», – сказал «австралийский казак».

В 2022 году суд сиднейского района Бернвуд вынес вердикт в отношении Семена Бойкова, приговорив его к 10 месяцам тюремного заключения. В вину ему вменяется нарушение судебного предписания о неразглашении конфиденциальной информации.

Бойков безвылазно живет в российском консульстве в Сиднее. В конце 2022 года он получил убежище от преследований полиции, которая считает его «угрозой национальной безопасности» Австралии.