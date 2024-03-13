«Серебряный бор» опутают сетями: когда начнется застройка лакомых 760 га у Волги в Казани

Интерес к застройке гигантского участка земли в Казани проявляют федеральные девелоперы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Деньги от продажи участка направят на сети

Совет РФП на днях подвел итоги работы за 2023 год. Фонд сообщил, что в прошлом году проделал большую работу для развития территории «Экорайон».

Фонд заключил договор аренды с правом выкупа со строительной компанией GLORAX и договоры на выполнение проектных работ, что в дальнейшем позволит спроектировать и приступить к строительству инженерных сетей на территории.

Напомним, что сделка с Glorax – это договор аренды с правом выкупа. Участок перейдет в собственность компании при соблюдении всех условий договора и только после полной оплаты. Суммарно речь идет о 1,6 млрд рублей.

РФП вынес вопрос распределения средств от реализации участка на обсуждение членов Совета фонда.

«Сейчас перед Республиканским фондом поддержки стоят две основные и важные задачи, это поддержка пострадавших и развитие участка. Напомним, благодаря поддержке РФП и выплатам АСВ кредиторы первой очереди, чьи вклады составляли около 3 млн рублей, смогли вернуть деньги в полном объеме! В ходе обсуждения пришли к выводу, что на текущий момент более приоритетным вопросом является подведение сетей к земельному участку, с учетом уже оказанных мер поддержки пострадавшим вкладчикам», – говорится в информации РФП.

Участок земли площадью 760 га находится в Кировском районе столици Татарстана – в Аракчино недалеко от Волги Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Развитие участка тормозит отсутствие коммуникаций

Участок земли площадью 760 га находится в Кировском районе Казани – в Аракчино недалеко от Волги. Территорию называют «Серебряный бор» или «Экорайон».

В Фонде отмечают, что без развития земельного участка, в частности подведения к нему магистральных сетей (водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, кабельной канализации связи, ливневой канализации, теплоснабжения), невозможно его освоение и последующая реализация.

Раньше он принадлежал артиллерийской военной части. Позже военные отдали его государству. А в 2017 году по решению Правительства республики участок передали Республиканскому фонду поддержки (РФП), который был создан в том числе для решения проблем вкладчиков обанкротившегося Татфондбанка.

РФП, напомним, это такая «рука помощи», которую Татарстан протянул пострадавшим вкладчикам рухнувшего Татфондбанка и его партнера Интехбанка.

Агентство по страхованию вкладов перечислило клиентам Татфондбанка 55,8 млрд рублей, Интехбанка – 13,5 млрд рублей, то есть вернули по гарантии депозиты на сумму до 1,4 млн рублей.

Частично вкладчики смогли вернуть деньги в ходе конкурсного производства – распродажи имущества. Клиенты Татфондбанка суммарно получили 42,6 млрд рублей, Интехбанка – 5,9 млрд рублей.

Чтобы оказать дополнительную помощь, и был создан Республиканский фонд поддержки. Причем он помог не только вкладчикам банков, но и клиентам инвесткомпании «ТФБ Финанс» и даже юридическим лицам. Первым государством вообще не предусмотрена помощь, а до вторых, как правило, не доходит очередь в ходе конкурсного производства.

Капитал фонда был сформирован из двух частей. Первая – это пожертвования, из этих средств и сейчас производятся выплаты. Вторая – это средства, которые фонд получил от продажи части участка: РФП в 2017 году республика передала 759 га на территории бывшей артиллерийской базы в Кировском районе Казани. Часть земли сейчас и передана в аренду с правом выкупа.

Рустем Ибрагимов: «С непогашенными требованиями до 1 млн рублей остаются более 1 тыс. человек. И с суммой свыше – более 800 заявителей» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Более 100 человек просят вернуть 6 млрд рублей

РФП выплатил деньги 6,4 тыс. вкладчикам, которые обратились в фонд. От него они суммарно получили дополнительно 2,6 млрд рублей. Каждому обратившемуся в фонд удалось выплатить до 800 тыс. рублей.

В целом благодаря поддержке РФП и выплатам АСВ в рамках программы страхования вкладов и в ходе конкурсного производства тысячи кредиторов первой очереди, чьи вклады составляли около 3 млн рублей, смогли вернуть деньги в полном объеме.

Сейчас в реестре РФП остается около 2 тыс. заявителей, суммарно их требования составляют более 8 млрд рублей.

«Это большая сумма. С непогашенными требованиями до 1 млн рублей остаются более 1 тыс. человек. И с суммой свыше – более 800 заявителей», – рассказал «Татар-информу» руководитель РФП Рустем Ибрагимов.

Анализ реестра показывает, что 1,2 тыс. человек хотели бы суммарно вернуть 390 млн рублей (требования до 1 млн рублей), 393 заявителя – 622 млн рублей (1-2,5 млн рублей), 285 человек – 1,4 млрд рублей (2,5-5 млн рублей). Но самое интересное, что наибольшую сумму – 6,2 млрд рублей требуют вернуть всего 155 человек, те, у кого вклады превышали 5 млн рублей.

На 7,5% из оставшихся заявителей в реестре РФП приходится 72% общего долга.

Инфографика предоставлена РФП

Фонд продолжает свою работу по ранее объявленным этапам.

«Наша задача – поддержка вкладчиков. Не полное погашение, не компенсация всего ущерба. И считаю, что на сегодняшний день мы справляемся с этой задачей. Цифры говорят сами за себя. Благодаря фонду около 70% заявителей уже полностью вернули средства. Сейчас, чтобы мы и дальше могли осуществлять свою деятельность, продавать и другие участки, чтобы реализованный участок не был единственной сделкой, полученные средства от договора купли-продажи (c Glorax, – прим. Т-и) мы вынуждены направить на сети, с учетом уже оказанной поддержки», – прокомментировал Рустем Ибрагимов.

Glorax приобрела у РФП участок площадью 25 га. Здесь планировалось возвести проект комфорт-класса общей площадью 195 тыс. кв. метров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Glorax хочет построить 134 тыс. кв. метров жилья

Напомним, что Glorax приобрела у РФП участок площадью 25 га. Здесь планировалось возвести проект комфорт-класса общей площадью 195 тыс. кв. метров, из которых 134,4 тыс. будет площадь квартир. Предполагалась среднеэтажная жилая застройка с высотой зданий от 6 до 11 этажей.

Эту информацию в компании Glorax подтвердили. Добавив, что, помимо этого, проектом предусмотрено строительство детского сада на 340 мест, школы на 1501 место, а также объекта дополнительного образования на 2 тыс. мест.

Сейчас компания работает над проектом первой очереди строительства. Всего их будет четыре.

«Проект будет реализован с применением принципов квартальной застройки – жилые дома образуют тихие, закрытые дворы, а между ними расположен благоустроенный пешеходный бульвар. Создавая концепцию проекта, архитекторы вдохновлялись природными составляющими и месторасположением участка. Так, скругленные углы зданий по форме напоминают гальку, а дома террасного типа отсылают к образу ступенчатых скал. Часть зданий имеет форму башен с выступающими балконами и террасами скругленных форм. Увеличенное остекление позволяет наполнить квартиры максимальным количеством естественного света. Наличие домов террасного типа позволяет открыть лучшие видовые характеристики на реку Волгу для максимального количества квартир», – описывает проект и.о. вице-президента блока управление проектами GloraX Алексей Пятненков.

Эксперты говорят, что сумма на прокладку коммуникационных сетей будет исчисляться несколькими миллиардами рублей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Коммуникации нужно проложить до 2026 года

Девелопер Glorax будет рассчитываться с фондом в течение трех лет. Всего будет четыре транша. Деньги, как решили на Совете РФП, будут направлены на создание коммуникаций для развития участка.

Сети на участке должны быть построены к 2026 году.

«Это договоренность с застройщиком, который приобрел участок. Нужно понимать, что участок без сетей мало кому интересен. И продажа участка без сетей – это некий кредит доверия, который нам необходимо оправдать. Поэтому все необходимые работы по подведению сетей к участку необходимо делать здесь и сейчас», – сообщил «Татар-информу» Рустем Ибрагимов.

Предстоит проложить сети водоснабжения, водоотведения (хозяйственно-бытовую канализацию), ливневую канализацию, слаботочные связи, внутренние сети теплоснабжения, сети электроснабжения и газоснабжения.

Сколько это будет стоить, станет известно, когда будет утвержден проект и он пройдет госэкспертизу. Эксперты говорят, что сумма будет исчисляться несколькими миллиардами рублей. То есть даже траншей первого девелопера, очевидно, не хватит.

«На сегодняшний день с проектантами договор заключен. Работа по проектированию сетей вовсю идет», – отметил Ибрагимов.

Без развития участка, подведения к нему магистральных сетей ни продажа земли, ни строительство жилья в «Экорайоне» невозможны Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участком интересуются новые девелоперы

Выдав кредит доверия РФП, первый девелопер планирует начать работы уже в этом году. Сдать первую очередь компания рассчитывает в 2026 году. Как раз тогда и должны быть готовы сети.

Glorax ведет переговоры о покупке второго участка там же площадью 6,8 га – здесь планируется построить комплекс общей площадью 105 тыс. кв. метров, из которых 72,3 тыс. придется на жилье. Это будут жилые дома в 6-8 этажей. Рассматривает компания и другие участки.

В фонде отмечают, что интересующихся много. «Сейчас ведутся переговоры о продаже еще одного участка Glorax. Многих мы уже озвучивали, среди новых интересантов – это Atlas Development, “Мантера-Групп”, “Инвест Проект”. И география интересантов расширяется», – отмечает Ибрагимов.

Но пока – без сетей, это просто интерес. И без развития участка, подведения к нему магистральных сетей ни продажа земли, ни строительство жилья в новом «Экорайоне» невозможны.