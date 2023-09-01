Серебряные медали для школьников планируют вручать за баллы на ЕГЭ

В России могут измениться условия для получения серебряных медалей. Так, Минпросвещения предлагает вручать их тем выпускникам, которые набрали от 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету.

«Медаль „За особые успехи в учении“ II степени вручается выпускникам... не менее 60 баллов на ЕГЭ по учебному предмету „Русский язык“; не менее 60 баллов на ЕГЭ по одному из сдаваемых учебных предметов», — отмечается в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Если же выпускник сдает экзамены в формате государственного выпускного экзамена, он должен получить высший балл (пять) по обязательным предметам.

Ранее в министерстве заявили, что серебряная медаль добавит абитуриентам до трех баллов к результатам ЕГЭ.

Напомним, что серебряные медали вернутся с нового учебного года. Закон об этом подписан Президентом России Владимиром Путиным.