news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 1 сентября 2023 16:41

Серебряные медали для школьников планируют вручать за баллы на ЕГЭ

Скопировать ссылку

В России могут измениться условия для получения серебряных медалей. Так, Минпросвещения предлагает вручать их тем выпускникам, которые набрали от 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету.

«Медаль „За особые успехи в учении“ II степени вручается выпускникам... не менее 60 баллов на ЕГЭ по учебному предмету „Русский язык“; не менее 60 баллов на ЕГЭ по одному из сдаваемых учебных предметов», — отмечается в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Если же выпускник сдает экзамены в формате государственного выпускного экзамена, он должен получить высший балл (пять) по обязательным предметам.

Ранее в министерстве заявили, что серебряная медаль добавит абитуриентам до трех баллов к результатам ЕГЭ.

Напомним, что серебряные медали вернутся с нового учебного года. Закон об этом подписан Президентом России Владимиром Путиным.

#Образование #серебряная медаль #егэ
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное