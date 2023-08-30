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Общество 30 августа 2023 10:15

Кравцов рассказал, сколько баллов к ЕГЭ добавят золотые и серебряные медали

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Кравцов рассказал, сколько баллов к ЕГЭ добавят золотые и серебряные медали
Фото: © «Татар-информ»

Абитуриенты с серебряной медалью могут рассчитывать на три дополнительных балла к результатам ЕГЭ, а с золотой — на пять. Об этом в эфире канала «Соловьев Live» заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«Сегодня мы договорились с Минобрнауки, что за золотую медаль это могут быть дополнительные пять баллов к ЕГЭ, а за серебряную медаль — до трех баллов», — заметил министр.

Напомним, что серебряные медали вернутся с нового учебного года. Закон об этом подписан Президентом России Владимиром Путиным.

#серебряная медаль #Образование #школьники
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