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Редкие серебристые облака наблюдали в небе над Татарстаном
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Минувшей ночью жители Татарстана стали свидетелями редкого явления – над республикой нависли «серебристые облака». Фотографии этого редкого явления были опубликованы в социальных сетях.
«Серебристые облака» считаются самыми высокими на Земле. Их также называют мезосферными, поскольку они образуются на высоте от 76 до 85 километров над земной поверхностью. Яркое свечение в небе можно увидеть в глубоких сумерках после захода солнца или перед его восходом.
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