Редкие серебристые облака наблюдали в небе над Татарстаном

Минувшей ночью жители Татарстана стали свидетелями редкого явления – над республикой нависли «серебристые облака». Фотографии этого редкого явления были опубликованы в социальных сетях.

Фото: © Соцсети

«Серебристые облака» считаются самыми высокими на Земле. Их также называют мезосферными, поскольку они образуются на высоте от 76 до 85 километров над земной поверхностью. Яркое свечение в небе можно увидеть в глубоких сумерках после захода солнца или перед его восходом.