Сердара Азмуна предложили приобрести «Милану»

Нападающего сборной Ирана и бывшего игрока казанского «Рубина» может подписать итальянская команда «Милан», написал журналист Никола Скира на своей странице в Twitter. Сейчас права на футболиста принадлежат питерскому «Зениту»

По данным источника, Азмун не входил в сферу интересов «Милана», представители футболиста сами вышли на клуб Серии А с предложением приобрести нападающего.

Ранее главный тренер «Лиона» оценил возможность трансфера Азмуна во французский клуб.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 25 млн рублей. После завершения текущего сезона контракт Азмуна с «Зенитом» заканчивается.

«Зенит» перед возобновлением чемпионата России по футболу лидирует в таблице РПЛ. Казанский «Рубин» идет лишь на десятом месте, завершив летне-осеннюю часть чемпионата тремя поражениями подряд.