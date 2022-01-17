Главный тренер «Лиона» оценил возможность трансфера экс-игрока «Рубина» Азмуна

«Лиону» хотелось бы подписать бывшего игрока «Рубина», а ныне нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, но всё зависит от возможностей клуба. Об этом сообщил главный тренер французской команды Петер Бош, пишет Metaratings со ссылкой на rmcsport.bfmtv.com.

«Хороший ли игрок Азмун? Да, конечно, хороший. Будет ли трансфер? Увидим. Азмун — отличный игрок. Но нужно различать желание и возможность. Есть ли у нас возможность подписать Азмуна? Я на связи с руководством клуба», — отметил специалист.

Во время зимнего трансферного окна вокруг иранского форварда ходит множество слухов. Упоминается возможность перехода в «Лион», «Ньюкасл» и «Ювентус», у которого «Зенит» запросил за своего игрока 20 млн евро.

При этом французы предложили за Азмуна только 6 млн евро, но клуб из Санкт-Петербурга не устроила эта сумма.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает грядущим летом. В этом сезоне иранец выходил на поле в составе «Зенита» в 21 матче. Он отметился 10 голами и одной результативной передачей.